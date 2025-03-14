Komentar Jonatan Christie Usai Tersingkir dari 16 Besar All England 2025

BIRMINGHAM - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie merasa kecewa usai kalah dari wakil India, Lakshya Sen di babak 16 besar All England 2025. Menurut Jonatan, ia kalah karena gagal mengeluarkan permainan terbaiknya.

Ya, Jonatan dipastikan batal mempertahankan gelar juara All England usai kalah dari Lakshya Sen dengan skor 13-21 dan 10-21. Pertemuan keduanya berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis 13 Maret 2025 malam WIB.

1. Penyebab Kalah

Jonatan Christie mengakui tampil kurang maksimal saat menghadapi wakil India tersebut. Hal itu membuatnya terlalu mudah kehilangan poin dalam dua gim yang dimainkan.

Selain itu, faktor lapangan juga turut andil. Bagi Jonatan, kondisi lapangan berangin sehingga mempengaruhi laju shuttlecock.

"Bukan permainan yang baik memang, saya kesulitan mengontrol laju shuttlecock. Kondisi lapangan juga cukup berangin berbeda dengan pertandingan kemarin," kata Jonatan Christie dalam keteranganya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Atlet yang akrab disapa Jojo itu mengakui Lakshya Sen memberikan perlawanan cukup ketat. Alhasil, dia pun gagal meraih hasil maksimal untuk melaju ke perempat final.

"Saya mencoba yang terbaik tapi tidak bisa. Hasil yang harus diterima," sambung Jonatan.