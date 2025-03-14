Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Rileks Sambut MotoGP Argentina 2025, Siap Sapu Bersih Kemenangan Lagi?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |17:45 WIB
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

MARC Marquez rileks sambut MotoGP Argentina 2025. Akankah kondisi ini membuatnya sapu bersih kemenangan lagi di MotoGP Argentina 2025?

MotoGP Argentina 2025 sendiri akan berlangsung di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, pada 14 hingga 17 Maret 2025. Nama pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, jadi sorotan besar jelang balapan itu karena sukses menggila di seri perdana.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Persiapan

Marc Marquez mengatakan sudah melakukan persiapan yang berjalan lancar untuk MotoGP Argentina 2025. Hal itu jadi modalnya mengulangi capaian positif seperti dalam seri pembuka.

Dalam seri pembuka, pembalap asal Spanyol tersebut tampil begitu apik. Pasalnya, Marquez berhasil meraih kemenangan di balapan utama dan sprint race di Sirkuit Buriram, Thailand, pada akhir bulan lalu.

"Saya merasa baik. Yang terutama, saya merasa rileks, nyaman, dan merasa baik dengan tim, yang juga sangat penting, bukan hanya dengan motornya," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Jumat (14/3/2025).

"Komunikasi berjalan baik dan saya merasa rileks, saya merasa baik," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
