Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Australia 2025: Charles Leclerc Tercepat, Lewis Hamilton Kelima!

HASIL latihan bebas 2 F1 GP Australia 2025 akan diulas Okezone. Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, keluar sebagai tercepat.

Sesi latihan bebas 2 F1 GP Australia 2025 digelar di Sirkuit Albert Park, Melbourne, pada Jumat (14/3/2025) siang WIB. Leclerc catatkan waktu terbaiknya dnegan 1 menit 16,439 detik.

Di tiga besar, Leclerc ditemani oleh duo McLaren, yakni Oscar Piastri dan Lando Norris. Sementara itu, rekan setim Leclerc, yakni Lewis Hamilton, finis kelima dengan 1 menit 16,859 detik.

Jalannya Latihan Bebas

Charles Leclerc tampil ciamik di sesi latihan bebas 2 F1 GP Australia 2025 ini. Dia langsung melesat kencang hingga mencatatkan waktu tercepat selama sesi latihan pertama musim 2025 ini. Catatan waktu terbaik Leclerc adalah 1 menit 16,439 detik.

Pembalap Ferrari itu unggul 0,124 detik dari pahlawan tuan rumah, Oscar Piastri. Hasil mengejutkan juga diraih Yuki Tsunoda. Pembalap asal Jepang itu bisa berada di posisi keempat.

Sementara itu, Lewis Hamilton naik ke posisi pada latihan kedua ini. Juara dunia F1 7 kali itu kini menempati posisi kelima, dari sebelumnya sempat tercecer dari 10 besar.

Hasil mengejutkan juga diraih rookie F1 2025, Isack Hadjar. Dia berada di urutan keenam dengan mobil kedua Racing Bulls.

Sementara itu, juara bertahan, Max Verstappen, berada di urutan ketujuh. Kini, menarik menantikan kelanjutan F1 GP Australia 2025.