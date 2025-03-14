Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Australia 2025: Charles Leclerc Tercepat, Lewis Hamilton Kelima!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |13:41 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Australia 2025: Charles Leclerc Tercepat, Lewis Hamilton Kelima!
Charles Leclerc kala membela Scuderia Ferrari. (Foto: Scuderia Ferrari)
A
A
A

HASIL latihan bebas 2 F1 GP Australia 2025 akan diulas Okezone. Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, keluar sebagai tercepat.

Sesi latihan bebas 2 F1 GP Australia 2025 digelar di Sirkuit Albert Park, Melbourne, pada Jumat (14/3/2025) siang WIB. Leclerc catatkan waktu terbaiknya dnegan 1 menit 16,439 detik.

Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Australia 2025: Lando Norris Paling Kencang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!

Di tiga besar, Leclerc ditemani oleh duo McLaren, yakni Oscar Piastri dan Lando Norris. Sementara itu, rekan setim Leclerc, yakni Lewis Hamilton, finis kelima dengan 1 menit 16,859 detik.

Jalannya Latihan Bebas

Charles Leclerc tampil ciamik di sesi latihan bebas 2 F1 GP Australia 2025 ini. Dia langsung melesat kencang hingga mencatatkan waktu tercepat selama sesi latihan pertama musim 2025 ini. Catatan waktu terbaik Leclerc adalah 1 menit 16,439 detik. 

Pembalap Ferrari itu unggul 0,124 detik dari pahlawan tuan rumah, Oscar Piastri. Hasil mengejutkan juga diraih Yuki Tsunoda. Pembalap asal Jepang itu bisa berada di posisi keempat.

Sementara itu, Lewis Hamilton naik ke posisi pada latihan kedua ini. Juara dunia F1 7 kali itu kini menempati posisi kelima, dari sebelumnya sempat tercecer dari 10 besar.

Hasil mengejutkan juga diraih rookie F1 2025, Isack Hadjar. Dia berada di urutan keenam dengan mobil kedua Racing Bulls.

Sementara itu, juara bertahan, Max Verstappen, berada di urutan ketujuh. Kini, menarik menantikan kelanjutan F1 GP Australia 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/37/3188443/lando_norris-uRHx_large.jpg
5 Fakta Lando Norris Juara F1 2025, Nomor 1 Hentikan Dominasi Max Verstappen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/37/3188429/lando_norris-A5Fb_large.jpg
BREAKING NEWS: Lando Norris Segel Gelar Juara F1 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/37/3185607/lando_norris_dan_oscar_piastri-BhUQ_large.jpg
Segini Gaji Pembalap Lando Norris dan Oscar Piastri di Tim McLaren yang Didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/37/3184869/f1_gp_las_vegas_2025-JAjZ_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Las Vegas 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182519/lando_norris-WcPR_large.jpg
Hasil Race F1 GP Brasil 2025: Lando Norris Menang, Max Verstappen Naik Podium!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/37/3182139/f1_gp_brasil_2025-FQYq_large.jpg
Jadwal Lengkap dan Link Live Streaming F1 GP Brasil 2025 di Vision+: Siapa Berjaya?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement