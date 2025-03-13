Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Australia 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |17:16 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Australia 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Max Verstappen akan tampil di F1 GP Australia 2025 dan simak jadwal serta link live streamingnya di Vision+ (Foto: F1)
A
A
A

JAKARTA – Musim balap Formula 1 2025 semakin memanas dengan Australian Grand Prix 2025 yang akan digelar di Sirkuit Albert Park, Melbourne. Streaming aksi Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025 di VISION+ dengan klik di sini.

Balapan ini akan berlangsung pada 14 hingga 16 Maret 2025 dan menjadi ajang penting bagi para pembalap untuk mengamankan posisi mereka di klasemen awal musim. Berikut jadwal lengkap Formula 1: Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025 di VISION+ :

Start balapan F1 GP Azerbaijan 2024 (Foto: X/@F1)

Jumat, 14 Maret 2025

08:25 WIB: Practice 1

11:55 WIB: Practice 2

Sabtu, 15 Maret 2025

08:25 WIB: Practice 3

11:15 WIB: Qualifying Pre Show

11:55 WIB: Qualifying

13:00 WIB: Qualifying Post Show

Minggu, 16 Maret 2025

09:30 WIB: Grand Prix Sunday

10:55 WIB: Main Race

13:00 WIB: Chequered Flag

Jangan lewatkan pertarungan sengit para pembalap F1 di Australia! Dukung jagoanmu dan nikmati seluruh rangkaian balapan hanya di beIN Sports. Berlangganan sekarang dan dapatkan akses eksklusif ke semua tayangan olahraga terbaik, termasuk Formula 1, ATP Tour, dan banyak lagi!

 

