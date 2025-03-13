Hasil 16 Besar All England 2025: Jonatan Christie Dipulangkan Lakshya Sen, Tunggal Putra Habis

BIRMINGHAM – Jonatan Christie meraih hasil mengecewakan di All England 2025. Tunggal putra Indonesia itu dipulangkan Lakshya Sen usai kalah 13-21 dan 10-21 dari 16 besar All England 2025.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (13/3/2025) malam WIB, Jonatan mendapat tekanan yang berarti dari Sen. Juara bertahan itu harus tertinggal 5-7 dari lawannya.

Jojo, panggilan karibnya, terlihat cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan. Pemain ranking dua dunia itu pun harus tertinggal di interval gim pertama dengan skor 6-11.

Selepas jeda, Jojo perlahan memangkas jarak menjadi 9-13. Akan tetapi, pemain kelahiran Jakarta itu masih cukup kesulitan untuk menemukan celah Sen.

Sementara, Sen terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-12. Alhasil, tunggal putra nomor 15 dunia asal India itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-13 atas Jonatan.