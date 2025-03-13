Hasil 16 Besar All England 2025: Rehan/Gloria Sisihkan Wakil Denmark!

BIRMINGHAM – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja sukses melewati 16 besar All England 2025 Super 1000. Ganda campuran Indonesia itu melaju ke perempatfinal All England 2025 usai menyisihkan Jesper Toft/Amalie Magelund, 21-16, 20-22, dan 21-12.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (13/3/2025) malam WIB, Rehan/Gloria memulainya sangat baik. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul cukup telak 7-0 atas Toft/Magelund.

Variasi serangan yang mereka lancarkan sukses membuat pasangan asal Denmark kerepotan. Rehan/Gloria pun unggul di interval gim pertama atas Toft/Magelund dengan skor telak 11-4.

Toft/Magelund memangkas jarak usai jeda interval menjadi 11-15. Namun Rehan/Gloria tak hilang fokus dengan memperlebar keunggulannya menjadi 17-12. Alhasil, mereka sukses membungkus gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Rehan/Gloria masih mendominasi permainan di gim kedua. Runner up Orleans Masters 2024 itu memimpin 7-5 atas pasangan Denmark. Sementara, Toft/Magelund terus mencari celah untuk keluar dari tekanan.

Mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Namun Rehan/Gloria mampu keluar dari tekanan dan unggul 11-9 di interval gim kedua. Kedua pasangan kembali bertarung ketat selepas interval.