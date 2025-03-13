Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar All England 2025: Putri KW Takluk dari Wakil China Usai Berjuang 3 Gim

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |19:43 WIB
Hasil 16 Besar All England 2025: Putri KW Takluk dari Wakil China Usai Berjuang 3 Gim
Putri KW takluk dari Chen Yu Fei usai berjuang tiga gim pada 16 besar All England 2025 Super 1000 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) takluk dari Chen Yu Fei usai berjuang tiga gim pada 16 besar All England 2025 Super 1000. Tunggal putri Indonesia itu kalah 14-21, 24-20, dan 10-21.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (13/3/2025) malam WIB, Putri mendapat tekanan sejak awal. Ia harus tertinggal cukup jauh dari Chen dengan skor 2-6.

Putri KW bermain di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Putri mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Namun, pemain berusia 22 tahun itu masih kesulitan dan harus tertinggal dari Chen di interval gim pertama dengan skor 6-11.

Usai jeda, Putri semakin tertinggal dengan skor 10-16. Dia pun harus mengakui ketangguhan Chen dengan takluk 14-21 di gim pertama.

Di gim kedua, Putri memulainya cukup baik dengan ungguli Chen dengan skor 5-0. Meski mendapat perlawanan ketat, ia masih mampu mempertahankan keunggulannya menjadi 9-4.

Putri berhasil unggul di interval gim kedua dengan skor 11-9. Selepas jeda, ia terus memperlebar keunggulannya. Tapi, Chen berhasil menyamakan kedudukan menjadi 16-16.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement