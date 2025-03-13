Hasil 16 Besar All England 2025: Putri KW Takluk dari Wakil China Usai Berjuang 3 Gim

Putri KW takluk dari Chen Yu Fei usai berjuang tiga gim pada 16 besar All England 2025 Super 1000 (Foto: PBSI)

BIRMINGHAM – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) takluk dari Chen Yu Fei usai berjuang tiga gim pada 16 besar All England 2025 Super 1000. Tunggal putri Indonesia itu kalah 14-21, 24-20, dan 10-21.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (13/3/2025) malam WIB, Putri mendapat tekanan sejak awal. Ia harus tertinggal cukup jauh dari Chen dengan skor 2-6.

Putri mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Namun, pemain berusia 22 tahun itu masih kesulitan dan harus tertinggal dari Chen di interval gim pertama dengan skor 6-11.

Usai jeda, Putri semakin tertinggal dengan skor 10-16. Dia pun harus mengakui ketangguhan Chen dengan takluk 14-21 di gim pertama.

Di gim kedua, Putri memulainya cukup baik dengan ungguli Chen dengan skor 5-0. Meski mendapat perlawanan ketat, ia masih mampu mempertahankan keunggulannya menjadi 9-4.

Putri berhasil unggul di interval gim kedua dengan skor 11-9. Selepas jeda, ia terus memperlebar keunggulannya. Tapi, Chen berhasil menyamakan kedudukan menjadi 16-16.