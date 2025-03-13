Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Akui Arahan Hendra Setiawan Jadi Kunci Kemenangan di 32 Besar All England 2025

BIRMINGHAM – Debut ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi berakhir manis di All England 2025 dan semua itu tak lepas dari bantuan Hendra Setiawan. Berkat bantuan mantan ganda putra Indonesia itu, Sabar/Reza berhasil mengalahkan jagoan dari China, Liang Wei Keng/Wang Chang di babak 32 besar turnamen super 1000 tersebut.

Sabar/Reza berhasil meraih kemenangan atas Liang/Wang di babak pertama atau 32 besar All England 2025. Mereka menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 22-20 di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu (12/3/2025) kemarin.

1. Berkat Arahan Hendra Setiawan

Usai pertandingan, Reza mengatakan senang bisa menjalani debut sempurna di turnamen All England. Dia berterima kasih kepada sang pelatih Hendra Setiawan, yang selalu memberi arahan dengan tepat di turnamen berlevel Super 1000 itu.

“Alhamdulillah, sangat bersyukur, sangat senang. Kemenangan yang sangat berarti buat kami karena ini debut kami di All England,” kata Reza dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (13/3/2025).

“Koh Hendra selalu mengingatkan kebiasaan-kebiasaan lawan dan kemana kami harus mengembalikan bola. Pembawaan yang tenang juga membuat kami bisa lebih rileks,” sambungnya.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani berlatih jelang All England 2025 (Foto: PBSI)

Senada dengan tandemnya, Sabar mengatakan kemenangan dalam laga kali ini berkat arahan dari Koh Hendra -sapaan akrab Hendra Setiawan. Dia menegaskan siap untuk menghadapi babak 16 besar All England 2025.

“Di pertandingan hari ini, kami mencoba mengontrol jalannya pertandingan dari awal sampai akhir. Kami juga terus menyerang dan itu berhasil. Selain itu, arahan dan bimbingan koh Hendra (Setiawan) dari kursi pelatih sangat membantu kami,” ujar Sabar.