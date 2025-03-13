Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal 10 Wakil Indonesia di 16 Besar All England 2025: Ada Jonatan Christie hingga Fajar Alfian/Rian Ardianto

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |07:54 WIB
Jadwal 10 Wakil Indonesia di 16 Besar All England 2025: Ada Jonatan Christie hingga Fajar Alfian/Rian Ardianto
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di 16 besar All England 2025 pada Kamis (13/3/2025) menarik untuk dibahas. Termasuk Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, ada 10 wakil Tanah Air yang siap memperjuangkan tiket ke perempatfinal.

Sayangnya, dari 10 wakil itu maksimal yang bisa lolos ke perempatfinal All England 2025 hanya sembilan saja. Sebab ada dua wakil Indonesia yang saling bertemu di babak 16 besar ini.

1. Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin vs Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana

Pertarungan sesama wakil Indonesia yang dimaksud adalah bertemunya Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin vs Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. Sebelumnya, Fikri/Daniel dan Leo/Bagas sudah pernah saling berjumpa di turnamen Korea Open 2025.

Berjumpa di babak semifinal Korea Open 2025, Leo/Bagas sukses menjadi pemenangnya. Tepatntya Leo/Bagas mengalahkan mantan partner mereka dengan skor 21-9 dan 21-14.

Gara-gara hasil itu, Fikri/Daniel bertekad revans. Mereka siap memulangkan Leo/Bagas demi tiket ke perempatfinal All England 2025.

"Di babak 16 besar ketemu Leo/Bagas, pastinya kami ingin revans jadi harus lebih fokus memperbaiki apa yang kurang dari permainan hari ini agar bisa lebih baik nanti," ujar Fikri dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (13/3/2025).

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Martin (Foto: PBSI)

2. Jonatan dan Fajar/Rian Juara Bertahan

Jonatan dan Fajar/Rian sejauh ini mampu tampil baik di babak 32 besar All England 2025. Tentu diharapkan performa tersebut terus berlanjut agar Jonatan dan Fajar/Rian bisa mempertahankan gelar juara mereka.

 

