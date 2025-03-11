Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2025: Menang Skor Afrika, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Lolos ke 16 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |19:49 WIB
Hasil All England 2025: Menang Skor Afrika, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Lolos ke 16 Besar!
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL All England 2025 akan diulas Okezone. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, yang tampil menggila menang dengan skor Afrika atas pasangan Thailand, Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong, di babak pertama.

Pertemuan kedua pasangan tersaji di Utilita Arena, Selasa (11/3/2025) malam WIB. Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amallia- menang telak dua gim langsung dengan skor 21-7 dan 21-9.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berlaga di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amallia memulai pertandingan dengan cukup baik. Pasangan ranking delapan dunia itu unggul 6-3 atas Kanlaha/Muenwong.

Poin demi poin dengan mudah dicuri oleh Ana/Tiwi. Ganda putri Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul telak 11-4 atas pasangan Thailand di interval gim pertama.

Selepas interval, Febriana/Amallia sama sekali tidak menurunkan ritme permainannya. Mereka terus memperlebar keunggulan dengan skor telak 16-4.

Terlihat, Kanlaha/Muenwong sangat kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan pasangan Indonesia itu. Hasilnya, Febriana/Amallia membungkus gim pertama dengan skor 21-7.

Di gim kedua, Febriana/Amallia kembali mendominasi permainan. Mereka bahkan unggul cukup telak atas Kanlaha/Muenwong dengan skor 8-3.

Pada akhirnya, Ana/Tiwi berhasil unggul di interval gim kedua dengan skor telak 11-3. Usai jeda, ganda putri andalan Indonesia itu semakin menjadi-jadi.

Febriana/Amallia terus memperlebar keunggulannya menjadi 17-5. Hasil akhirnya, mereka berhasil menutup gim kedua dengan skor kemenangan 21-9

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement