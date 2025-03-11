Hasil All England 2025: Menang Skor Afrika, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Lolos ke 16 Besar!

HASIL All England 2025 akan diulas Okezone. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, yang tampil menggila menang dengan skor Afrika atas pasangan Thailand, Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong, di babak pertama.

Pertemuan kedua pasangan tersaji di Utilita Arena, Selasa (11/3/2025) malam WIB. Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amallia- menang telak dua gim langsung dengan skor 21-7 dan 21-9.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amallia memulai pertandingan dengan cukup baik. Pasangan ranking delapan dunia itu unggul 6-3 atas Kanlaha/Muenwong.

Poin demi poin dengan mudah dicuri oleh Ana/Tiwi. Ganda putri Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul telak 11-4 atas pasangan Thailand di interval gim pertama.

Selepas interval, Febriana/Amallia sama sekali tidak menurunkan ritme permainannya. Mereka terus memperlebar keunggulan dengan skor telak 16-4.

Terlihat, Kanlaha/Muenwong sangat kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan pasangan Indonesia itu. Hasilnya, Febriana/Amallia membungkus gim pertama dengan skor 21-7.

Di gim kedua, Febriana/Amallia kembali mendominasi permainan. Mereka bahkan unggul cukup telak atas Kanlaha/Muenwong dengan skor 8-3.

Pada akhirnya, Ana/Tiwi berhasil unggul di interval gim kedua dengan skor telak 11-3. Usai jeda, ganda putri andalan Indonesia itu semakin menjadi-jadi.

Febriana/Amallia terus memperlebar keunggulannya menjadi 17-5. Hasil akhirnya, mereka berhasil menutup gim kedua dengan skor kemenangan 21-9