Berstatus Juara Bertahan di All England 2025, Fajar/Rian Waspadai Lawan di Babak Pertama

BIRMINGHAM – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mewaspadai lawan yang akan dihadapi di babak pertama All England 2025. Fajar/Rian sendiri diketahui berstatus juara bertahan di All England 2025.

Fajar/Rian sendiri enggan menganggap remeh lawan yang sedang dalam tren positif. Diketahui, mereka akan melawan wakil China, Chen Bo Yang/Liu Yi, di babak pertama.

Pada babak pertama All England 2025, Fajar/Rian akan bertemu Chen Bo Yang/Liu Yi. Laga tersebut akan berlangsung pada esok hari, Rabu 12 Maret 2025.

Bagi Fajar/Rian, lawan tersebut tidaklah mudah. Apalagi berdasarkan rekor pertemuan, pasangan yang berstatus sebagai juara bertahan itu kalah 0-1 dari Chen/Liu.

"Kami harus fokus satu demi satu. Lawan di babak pertama sedang dalam tren positif dan kami sempat kalah sama mereka jadi tidak boleh dianggap sepele. Kami harus bisa bermain baik," ucap Fajar dalam keterangan pers PBSI, Selasa (11/3/2025).

"Babak pertama pasti tidak mudah, kami harus jaga komunikasi dan solid. Waspada terhadap kekuatan lawan," tambah Rian.