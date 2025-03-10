5 Calon Kuat Juara Tunggal Putri di All England 2025, Nomor 1 Ratu Bulutangkis Korea!

5 calon kuat juara tunggal putri di All England 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya ada ratu bulutangkis Korea.

Ajang All England 2025 sendiri akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen berlevel Super 1000 itu akan digelar di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada 11 hingga 16 Maret 2025.

Jelang dimulainya All England 2025, sejumlah pebulutangkis dunia difavoritkan juara. Hal itu pun turut terjadi sektor tunggal putri. Siapa saja mereka?

Berikut 5 calon kuat juara tunggal putri di All England 2025:

5. Pornpawee Chochuwong

Salah satu calon kuat juara tunggal putri di All England 2025 adalah Pornpawee Chochuwong. Dia jadi andalan Thailand di sektor tunggal putri.

Tahun lalu, Pornpawee Chochuwong terhenti dini di All England. Dia tersingkir di babak kedua usai kalah dari Akane Yamaguchi dengan skor 17-21, 21-9, dan 19-21. Menarik menanti kiprahnya tahun ini.

4. Gregoria Mariska Tunjung

Selanjutnya, ada Gregoria Mariska Tunjung. Dia jadi andalan bulutangkis Indonesia di sektor tunggal putri.

Gregoria siap tempur di All England 2025. Dia siap menebus kegagalannya musim lalu yang terhenti di babak perempatfinal usai kalah dari Akane Yamaguchi dengan skor 10-21, 22-20, dan 18-21.