Biodata dan Agama Mike Tyson, Petinju Mualaf yang Hidup Lebih Tenang Setelah Memeluk Agama Islam

BIODATA dan agama Mike Tyson menarik diulas. Sebab, pentinju mualaf ini mengaku hidupnya lebih tenang setelah memeluk agama Islam.

Mike Tyson sendiri sudah jadi sosok legendaris di dunia tinju. Dia kemudian diketahui mulai memeluk agama Islam pada era 90-an.

1. Kiprah Mike Tyson

Kiprah fantastis berhasil diukir Mike Tyson dalam kariernya di dunia tinju. Dia bahkan jadi petinju dunia pertama yang berhasil menggabungkan gelar juara kelas berat di tiga badan tinju dunia, yaitu World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), dan International Boxing Federation (IBF).

Mike Tyson pun dikenal sebagai salah satu petinju dengan kekuatan pukulan paling keras di dunia tinju. Dia bahkan menorehkan catatan fantastis dalam pertarungannya.

Mike Tyson sukses menang 19 kali secara KO di pertarungan professional pertamanya secara. Dia juga meraih 12 kemenangan di ronde pertama.

Tampil perkasa, Mike Tyson pun sabet gelar juara dunia kelas berat dalam waktu singkat. Tepatnya, di usia 20 tahun. Tapi, kariernya yang hebat sering kali terhambat oleh berbagai kasus kriminal.

Mike Tyson pun pensiun pada 2005. Tetapi, belum lama ini, dia comeback dengan melakoni duel melawan Jake Paul pada 15 November 2024. Sayangnya, Mike Tyson yang terpaut usia 31 tahun dari lawannya itu harus tumbang.