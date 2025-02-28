Hasil Perempatfinal German Open 2025: Jafar Hidayatullah/Felisah Alberta Dipulangkan Pasangan Belanda-Denmark

MULHEIM – Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu gagal melaju ke semifinal German Open 2025. Sebab Jafar/Felisha kalah dari duet Belanda-Denmark, Robin Tabeling/Alexandra Boje di babak perempatfinal yang berlangsung pada Jumat (28/2/2025).

Pertandingan itu berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman. Jafar/Felisha terhenti di perempatfinal setelah kalah dari Tabeling/Boje dalam dua gim langsung 18-21 dan 11-21 selama 35 menit.

Jalannya Pertandingan

Jafar/Felisha langsung tancap gas bermain ofensif sejak awal pertandingan di gim pertama. Namun demikian, Tabeling/Boje tak membiarkan keduanya leluasa menguasai permainan.

Saling balas mencetak poin langsung terjadi di awal pertandingan gim pertama. Tabeling/Boje yang bermain lebih efektif akhirnya berhasil unggul atas Jafar/Felisha pada jeda interval dengan skor 11-9.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Duet Belanda-Denmark semakin mengganas setelah jeda interval gim pertama. Tabeling/Boje melancarkan serangan beruntun ke pertahanan Jafar/Felisha. Hasilnya positif, mereka kini memimpin pada poin-poin terakhir gim pertama.

Pada akhirnya, Tabeling/Boje sukses mengunci kemenangan atas Jafar/Felisha dengan skor 21-18. Memasuki gim kedua, Tabeling/Boje kembali bermain agresif untuk mencuri keunggulan.

Pukulan keras serta menyilang dari Tabeling/Boje membuat Jafar/Felisha cukup kewalahan. Ganda campuran Belanda-Denmark itupun berhasil unggul jauh atas Jafar/Felisha dengan skor 7-1.