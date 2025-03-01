Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Tercepat di Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Thailand 2025?

JADWAL MotoGP hari ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez jadi tercepat di kualifikasi dan sprint race?

Ya, ajang MotoGP Thailand 2025 berlanjut hari ini, Sabtu (1/3/2025). Sejumlah sesi menarik siap dilakoni Francesco Bagnaia cs hari ini, termasuk sprint race. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang perdana di sprint race MotoGP 2025?

1. Marc Marquez Favorit

Nama Marc Marquez sendiri jadi favorit menang di MotoGP Thailand 2025. Bukan tanpa sebab, pasalnya Marc Marquez bisa tampil moncer di Sirkuit Buriram, Thailand, sejak kemarin.

Pada sesi latihan bebas 1 MotoGP Thailand 2025 yang digelar kemarin pagi, Marc Marquez bisa keluar sebagai yang tercepat. Pada sesi latihan, pembalap anyar Ducati Lenovo itu pun masih tampil moncer dengan mengisi posisi kedua. Kali ini, Marquez diasapi sang adik, Alex Marquez.

Tentunya, hasil ini jadi modal penting Marc Marquez dalam melakoni balapan di MotoGP Thailand 2025. Tak ayal, dia dijagokan bakal menang.

2. Kejutan

Meski Marc Marquez difavoritkan menang, kejutan bisa saja hadir dalam pemenang balapan di MotoGP Thailand 2025. Salah satu pembalap yang bisa hadirkan kejutan itu adalah Alex Marquez.

Pembalap Gresini Ducati itu memang terus tampil moncer di Sirkuit Buriram, sejak tes pramusim. Kehebatan Alex pun turut jadi sorotan pembalap penguji KTM, Pol Espargaro.

Pol mengatakan keganasan Alex di Sirkuit Buriram membuktikan motor Ducati Desmosedici GP24 cocok untuknya. Alhasil, dia sampai bisa asapi sang kakak.

“Memang benar, Alex telah melanjutkan apa yang telah ia tinggalkan, bahkan lebih cepat dari saudaranya Marquez, menunjukkan bahwa Ducati 2024 ini sangat cocok untuknya,” kata Pol Espargaro dikutip dari Motosan, Sabtu (1/3/2025).

“Ia merasa sangat nyaman, juga pengalaman sepanjang tahun lalu yang terus berkembang dan bekerja keras,” tambahnya.

“Kita akan lihat apakah konsistensi yang kurang ia miliki tahun lalu akan ia gunakan pada tahun 2025 ini,” ucap Pol.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan lanjutan MotoGP Thailand 2025. Siapakah yang akan berjaya?