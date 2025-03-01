Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terus Raih Hasil Positif, Fabio Quartararo Makin Optimis Tatap MotoGP Thailand 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |02:00 WIB
Terus Raih Hasil Positif, Fabio Quartararo Makin Optimis Tatap MotoGP Thailand 2025
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

BURIRAM – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo berhasil berada di 10 besar di sesi latihan MotoGP Thailand 2025. Hasil itu membuat Quartararo langsung lolos ke kualifikasi dua, sesuatu pencapaian yang sulit didapatkannya dalam dua tahun terakhir.

Quartararo tepatnya berada di peringkat delapan dalam daftar pembalap tercepat di sesi latihan yang digelar di Sirkuit Buriram, pada Jumat 28 Februari 2025. Itu berarti Quartararo tak perlu berjuang dari kualifkasi pertama.

1. Capai Target

Pada MotoGP 2024, Quartararo lebih sering memulai balapan dari kualifikasi kedua. Sebab saat sesi latihan, ia sangat jarang berada di 10 besar.

Dengan lolos langsung ke kualifikasi dua, setidaknya Quartararo berada di 10 besar. Peluangnya merebut pole position pun kembali terbuka.

Yamaha pun menyadari betapa buruknya mereka di kualifikasi. Beruntung, permasalahan Yamaha perlahan mulai dapat teratasi.

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo

“Target kami adalah berada di Q2 (kualifikasi dua), dan kami juga hanya terpaut 0,2 detik dari P3. Itu (lolos kualifikasi dua) sudah menjadi target tahun lalu, dan akhir musim kami cukup hebat, kami hampir sering lolos ke Q2,” kata Quartararo, dikutip dari Crash (1/3/2025).

“Kabar yang baik karena berada di Q2 pada Jumat, dan ini adalah hal yang lebih sulit karena lintasan berubah setiap hari, dan biasanya saat kami berada di Q2 mulai Jumat, kami selalu sedikit membaik pada Sabtu. Jadi, mudah-mudahan besok akan sama,” lanjut pembalap berjuluk El Diablo tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759//valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187746//toprak_razgatlioglu-1kDJ_large.jpg
Jack Miller Sambut Toprak Razgatlioglu, Ungkap Keuntungan Besar Pindah dari WSBK ke MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187789//marc_marquez-2VAH_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Diminta Cabut dari Tim Ducati di MotoGP 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187711//valentino_rossi-rk4c_large.jpg
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187672//marc_marquez_berpotensi_pensiun_kelar_motogp_2026_ducaticorse-WirA_large.jpg
Sering Cedera, Marc Marquez Pensiun Kelar MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187515//alex_marquez_pernah_merasakan_betapa_sulitnya_menghadapi_marc_marquez_saat_jadi_rekan_setim_pada_motogp_2024-Z7Jn_large.jpg
Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement