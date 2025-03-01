Terus Raih Hasil Positif, Fabio Quartararo Makin Optimis Tatap MotoGP Thailand 2025

BURIRAM – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo berhasil berada di 10 besar di sesi latihan MotoGP Thailand 2025. Hasil itu membuat Quartararo langsung lolos ke kualifikasi dua, sesuatu pencapaian yang sulit didapatkannya dalam dua tahun terakhir.

Quartararo tepatnya berada di peringkat delapan dalam daftar pembalap tercepat di sesi latihan yang digelar di Sirkuit Buriram, pada Jumat 28 Februari 2025. Itu berarti Quartararo tak perlu berjuang dari kualifkasi pertama.

1. Capai Target

Pada MotoGP 2024, Quartararo lebih sering memulai balapan dari kualifikasi kedua. Sebab saat sesi latihan, ia sangat jarang berada di 10 besar.

Dengan lolos langsung ke kualifikasi dua, setidaknya Quartararo berada di 10 besar. Peluangnya merebut pole position pun kembali terbuka.

Yamaha pun menyadari betapa buruknya mereka di kualifikasi. Beruntung, permasalahan Yamaha perlahan mulai dapat teratasi.

Fabio Quartararo

“Target kami adalah berada di Q2 (kualifikasi dua), dan kami juga hanya terpaut 0,2 detik dari P3. Itu (lolos kualifikasi dua) sudah menjadi target tahun lalu, dan akhir musim kami cukup hebat, kami hampir sering lolos ke Q2,” kata Quartararo, dikutip dari Crash (1/3/2025).

“Kabar yang baik karena berada di Q2 pada Jumat, dan ini adalah hal yang lebih sulit karena lintasan berubah setiap hari, dan biasanya saat kami berada di Q2 mulai Jumat, kami selalu sedikit membaik pada Sabtu. Jadi, mudah-mudahan besok akan sama,” lanjut pembalap berjuluk El Diablo tersebut.