MOTOGP

Ganggu Francesco Bagnaia di Latihan MotoGP Thailand 2025, Franco Morbidelli Dihukum Penalti 3 Grid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |01:00 WIB
Ganggu Francesco Bagnaia di Latihan MotoGP Thailand 2025, Franco Morbidelli Dihukum Penalti 3 Grid
Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/vr46racingteam)
BURIRAM – Pembalap Tim Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli terkena hukuman penalti tiga grid yang berlaku saat balapan utama MotoGP Thailand 2025 pada Minggu 2 Maret 2025 mendatang. Hukuman itu diberikan karena Morbidelli menganggu laju Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di sesi latihan MotoGP Thailand 2025, Jumat 28 Februari 2025.

Padahal posisi Morbidelli untuk balapan utama nanti belum ditentukan. Namun ia harus rela bakal turun tiga peringkat di mana pun posisinya nanti usai kualifikasi.

1. Keributan Anak Didik Valentino Rossi

Ya, terjadi keributan antara dua rider didikan Valentino Rossi di akhir sesi latihan MotoGP Thailand 2025 yang digelar di Sirkuit Buriram, Thailand. Bagnaia yang berusaha melakukan sprint di detik-detik terakhir sesi practice justru gagal karena ulah Morbidelli.

Rider VR46 itu melambat di dekat tikungan kelima. Kala itu Bagnaia sedang memacu kuda besinya, namun karena ada Morbidelli ia pun melebar ke kanan dan tentu gagal sudah upaya Bagnaia.

“FIM MotoGP Stewards memberikan Morbidelli penalti turun 3 posisi grid untuk Grand Prix hari Minggu,” bunyi keterangan resmi MotoGP, Sabtu (1/3/2025).

Kabar baiknya, Morbidelli sudah mengamankan posisi 10 besar di sesi practice, yang membuatnya berhak turun di kualifikasi kedua tanpa perlu memainkan kualifikasi pertama. Dengan begitu, setidaknya Morbidelli bisa berada di 12 besar saat start.

Pertamina Enduro VR46. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. (Foto: Instagram/vr46racingteam)
Pertamina Enduro VR46. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. (Foto: Instagram/vr46racingteam)

2. Bagnaia Geram

Meski teman sendiri, Bagnaia tetap kesal dengan ulah Morbidelli. Bagaimana tidak, gara-gara dihalangi Morbidelli, Bagnaia gagal masuk 10 besar, yang mana hal tersebut membuat Pecco –sapaan akrab Bagnaia– harus memulai dari kualifikasi pertama.

 

