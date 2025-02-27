Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Curhat Dejan Ferdinansyah soal Dilema Berpasangan dengan Siti Fadia yang Main Rangkap

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |02:05 WIB
Curhat Dejan Ferdinansyah soal Dilema Berpasangan dengan Siti Fadia yang Main Rangkap
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah, mengungkapkan kegelisahannya berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti yang bermain rangkap. Tetapi, kegelisahan itu bukan soal kemampuan Fadia, melainkan soal jadwal pertandingan.

Sebagai pasangan baru, Dejan/Fadia harus benar-benar mulai dari nol. Hal ini tidak lepas juga dari nihilnya poin Fadia di ganda campuran sehingga runner-up Thailand Masters 2025 itu harus memulai langkahnya dari awal.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)

1. Kiprah Dejan/Fadia

Pada tur Eropa, sayangnya Dejan/Fadia tidak bisa tampil di dua turnamen yakni Orleans Masters dan All England. Sementara sang partner yang bermain rangkap di ganda putri bersama Apriyani Rahayu akan terjun di dua turnamen tersebut.

Jika ingin menambah poin dalam waktu dekat, Dejan/Fadia sejatinya bisa turun di level Super 100 di Ruichang China Masters 2025. Akan tetapi, turnamen tersebut berbenturan dengan All England, di mana Fadia turun bersama Apriyani.

2. Dilema

Hal ini membuat Dejan merasakan dilema untuk mengikuti turnamen individu ke depan. Pasalnya, dalam bermain rangkap ini, Fadia tidak ada dalam level yang sama.

"Nah, itu saya belum tahu (planning setelah Swiss Open). Mungkin ada Sudirman, tapi untuk individunya, belum ada plan sih," ucap Dejan di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Kamis (27/2/2025).

"Karena gini loh, kita agak jomplang ya. (Fadia) sama Apri itu di atas, (Fadia) sama saya di bawah. Maksudnya mulai dari awal," jelas pemain jebolan PB Djarum itu.

"Jadi Fadia ngepasinnya susah. Kayak Orleans dan All England mereka (Apriyani/Fadia) main, saya enggak. Misalnya, saya kan enggak main. Ya udah, enggak apa-apa, saya latihan bisa. Nah, tapi itu kan susah," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187343/simak_kisah_kontroversial_lin_dan_pernah_lempar_raket_ke_pelatih_lawan-bWPA_large.jpg
Kisah Kontroversial Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Pernah Lempar Raket ke Pelatih Lawan di Korea Open 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187216/ratchanok_intanon-hPxC_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187081/simak_kisah_memalukan_lee_chong_wei_yang_pernah_terseret_kasus_doping-Aw2R_large.jpg
Kisah Memalukan Lee Chong Wei, Legenda Bulu Tangkis Malaysia yang Pernah Terseret Kasus Doping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187037/taufik_hidayat-PMY6_large.jpg
Kisah Kontroversial Taufik Hidayat di Asian Games 2002: Marah-Marah hingga Tolak Main Lawan Wakil Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3186959/susy_susanti-y0uJ_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Peraih Emas Olimpiade Indonesia yang Tak Pernah Juara di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186731/ilustrasi_bulu_tangkis-gPwQ_large.jpg
Kisah Kelam 3 Pebulutangkis Indonesia yang Dihukum Larangan Bermain Seumur Hidup oleh BWF
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement