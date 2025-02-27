4 Pembalap Top Italia yang Juara Dunia MotoGP Lebih dari Satu Kali, Nomor 1 Valentino Rossi!

Berikut empat pembalap top Italia yang juara dunia MotoGP lebih dari satu kali (Foto: Instagram/@valeyellow46)

BERIKUT empat pembalap top Italia yang juara dunia MotoGP lebih dari satu kali. Salah satunya jelas Valentino Rossi!

Hingga MotoGP 2024, tercatat sudah ada tujuh rider Italia yang menjadi juara dunia dengan total 22 gelar. Itu artinya, ada beberapa pembalap yang mampu juara dunia lebih dari sekali.

Lantas, siapa saja empat pembalap top Italia yang juara dunia MotoGP lebih dari satu kali? Simak ulasan berikut ini.

4 Pembalap Top Italia yang Juara Dunia MotoGP Lebih dari Satu Kali

4. Umberto Masetti

Pria satu ini juara dunia pada 1950 dan 1952. Keduanya diraih bersam tim pabrikan Gilera.

Sayangnya, kecelakaan 1953 membuat kesuksesannya menurun. Ia tak bisa lagi merebut gelar meski tetap tampil kuat di atas lintasan.

3. Francesco Bagnaia

Pria satu ini juara dunia pada 2022 dan 2023. Bagnaia merupakan pembalap Italia pertama yang merebut gelar sejak sang mentor meraihnya pada 2009.

Rider kelahiran Turin ini juga mempersembahkan titel juara kedua untuk Ducati yang puasa gelar sejak musim 2007. Tak hanya itu, Bagnaia juga merupakan pembalap Italia pertama yang bisa merebut gelar di atas motor Italia setelah 50 tahun.