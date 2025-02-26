Hasil German Open 2025: Kompak, Marwan/Aisyah dan Amri/Nita Angkat Koper Lebih Cepat

HASIL German Open 2025 akan diulas Okezone. Dua pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mendapat hasil sama.

Keduanya kompak angkat koper lebih cepat dari babak 32 besar German Open 2025. Marwan/Aisyah tumbang dari wakil Taiwan, Hong We Yei/Nicole Gonzales Chan dengan skor 21-18, 15-21, 13-21, sementara Amri/Nita dikalahkan Robin Tabeling/Alexandra Boje dengan skor 18-21, 20-22.

1. Marwan/Aisyah Tersingkir

Marwan/Aisyah tampil terlebih dahulu dalam laga yang digelar di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman, Rabu (26/2/2025) malam WIB. Duel yang berlangsung selama 47 menit itu berlangsung hingga rubber game.

Pasangan Indonesia tersebut sejatinya sempat membuka gim pertama dengan keunggulan 7-2, tetapi setelah itu Ye/Chan mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Sempat kembali unggul 10-8, Marwan/Aisyah kemudian harus rela tertinggal 10-11 pada interval.

Selepas rehat, mereka terus mampu memegang kendali pertandingan meskipun ditempel ketat oleh lawannya hingga skor 17-13. Keunggulan itu mampu dipertahankan hingga akhirnya menang 21-18.

Marwan/Aisyah juga kembali mampu unggul terlebih dahulu pada awal gim kedua dengan skor 5-2. Setelah itu mereka ditempel ketat oleh Ye/Chan hingga skor imbang 8-8.

Pasangan Taiwan itu kemudian mengambil alih jalannya pertandingan dan melesat hingga unggul 15-9 atas Marwan/Aisyah. Tertinggal jauh, pasangan Indonesia itu kesulitan untuk mengejar dan akhirnya harus rela menjalani gim ketiga setelah kalah 15-21.

Awal gim ketiga kembali dibuka dengan keunggulan pasangan Indonesia dengan skor 3-0 dan kemudian 7-4. Keunggulan tersebut terus dipertahankan hingga skor 9-8, tetapi Ye/Chan membalikkan keadaan dan unggul 14-9 hingga 18-11.

Marwan/Aisyah sempat mencoba untuk mengejar ketertinggalan tujuh poin itu, tetapi pada akhirnya mereka harus menelan pil pahit dengan kekalahan 13-21 pada gim terakhir. Dengan begitu, langkah mereka di turnamen Super 300 itu terhenti di babak 32 besar.