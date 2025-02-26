Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil German Open 2025: Menang Perang Saudara, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Melesat ke 16 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |20:35 WIB
Hasil German Open 2025: Menang Perang Saudara, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Melesat ke 16 Besar!
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL German Open 2025 akan diulas Okezone. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses melenggang ke babak 16 besar.

Kepastian itu didapat Rehan/Gloria usai menang perang saudara melawan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil di babak 32 besar German Open 2025. Beraksi di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman, Rabu (26/2) malam WIB, Rehan/Gloria menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-18.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Rehan/Gloria memulai pertandingan dengan baik. Poin demi poin cukup mudah mereka curi dari Adnan/Indah hingga unggul 6-2.

Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu terus menggempur pertahanan Adnan/Indah. Sampai akhirnya, Rehan/Gloria pun unggul di interval gim pertama dengan skor 11-5.

Usai jeda interval, Adnan/Indah mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, Rehan/Gloria terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-10 atas rekan senegaranya itu.

Pada akhirnya, Adnan/Indah harus mengakui ketangguhan Rehan/Gloria. Mereka kalah telak di gim pertama dengan skor 13-21 dari duet non Pelatnas PBSI itu.

 

1 2
