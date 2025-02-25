Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil German Open 2025: Trias/Rachel Tembus 16 Besar Usai Berjuang Keras

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |22:17 WIB
Hasil German Open 2025: Trias/Rachel Tembus 16 Besar Usai Berjuang Keras
Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose berhasil menembus 16 besar German Open 2025 Super 300 (Foto: PBSI)
A
A
A

MULHEIM AN DER RUHR – Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose berhasil menembus 16 besar German Open 2025 Super 300. Mereka harus berjuang keras menaklukkan Nicole Gonzales Chan/Lin Chih-Chun 18-21, 21-11, dan 22-20.

Bermain di Westenergie Sporthalle, Mulheim An Der Ruhr, Jerman, Selasa (25/2/2025) malam WIB, Trias/Rachel dan Nicole/Lin agresif sejak gim pertama. Pasalnya, mereka saling kerja mengejar poin.

Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias

Pasangan Indonesia itu tertinggal 7-10 atas pasangan lawan. Namun, mereka bisa menyamakan poin dengan 13-13.

Pada gim pertama, Trias/Rachel harus menhakui keunggulan Nicole/Lin. Pasalnya, mereka takluj dari lawan dengan poin 18-21.

Pada gim kedua, Trias/Rachel bermain cukup ngotot karena ingin membalas kekalahan di gim pertama dari Nicole/Lin. Terbukti, mereka dapat unggul cepat 5-3 atas lawan.

Dominasi Trias/Rachel atas Nicole/Lin kembali berbuah manis. Pasalnya, mereka beberapa kali unggul, yakni dengan poin 9-6 dan 15-9.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/40/3118716/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-6W5d_large.jpg
Hasil Final German Open 2025: Dikalahkan Duet Belanda-Denmark, Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Raih Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/40/3118669/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-bR8s_large.jpg
Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Bicara Persiapan Lawan Pasangan Belanda-Denmark di Final German Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/40/3118601/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-3AJm_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Final German Open 2025: Rehan/Gloria Satu-satunya Wakil Tersisa, Sabet Gelar Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/40/3118577/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-3aLB_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal German Open 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle Lolos Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/40/3118501/rehan_naufal_kusharjanto_dan_gloria_emanuelle_widjaja-p1Ic_large.jpeg
Hasil Semifinal German Open 2025: Rehan/Gloria Melaju ke Partai Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/40/3118306/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-tyK8_large.jpg
Hasil Perempatfinal German Open 2025: Rehan Naufal/Gloria Emanuelle ke Semifinal Usai Bertarung 1 Jam Lebih!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement