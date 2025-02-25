Hasil German Open 2025: Trias/Rachel Tembus 16 Besar Usai Berjuang Keras

MULHEIM AN DER RUHR – Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose berhasil menembus 16 besar German Open 2025 Super 300. Mereka harus berjuang keras menaklukkan Nicole Gonzales Chan/Lin Chih-Chun 18-21, 21-11, dan 22-20.

Bermain di Westenergie Sporthalle, Mulheim An Der Ruhr, Jerman, Selasa (25/2/2025) malam WIB, Trias/Rachel dan Nicole/Lin agresif sejak gim pertama. Pasalnya, mereka saling kerja mengejar poin.

Pasangan Indonesia itu tertinggal 7-10 atas pasangan lawan. Namun, mereka bisa menyamakan poin dengan 13-13.

Pada gim pertama, Trias/Rachel harus menhakui keunggulan Nicole/Lin. Pasalnya, mereka takluj dari lawan dengan poin 18-21.

Pada gim kedua, Trias/Rachel bermain cukup ngotot karena ingin membalas kekalahan di gim pertama dari Nicole/Lin. Terbukti, mereka dapat unggul cepat 5-3 atas lawan.

Dominasi Trias/Rachel atas Nicole/Lin kembali berbuah manis. Pasalnya, mereka beberapa kali unggul, yakni dengan poin 9-6 dan 15-9.