HOME SPORTS NETTING

Biodata dan Agama Anthony Ginting, Pebulutangkis yang Bantu Indonesia Lolos Final Piala Thomas 3 Edisi Beruntun

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |07:59 WIB
Biodata dan Agama Anthony Ginting, Pebulutangkis yang Bantu Indonesia Lolos Final Piala Thomas 3 Edisi Beruntun
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

BIODATA dan agama Anthony Ginting menarik untuk dibahas. Sebagai salah satu tunggal putra terbaik Indonesia saat ini, Anthony telah mencatatkan berbagai prestasi, termasuk membantu tim bulu tangkis Indonesia lolos final Piala Thomas di tiga edisi beruntun.

Piala Thomas yang dimaksud adalah edisi 2020, 2022, dan 2024. Tentu yang terbaik adalah Piala Thomas 2020, di mana saat itu Anthony Ginting dan kawan-kawan sukses membawa Indonesia keluar sebagai juara usai mengalahkan China di final, sementara sisanya (edisi 2022 dan 2024) Indonesia keluar sebagai runner-up.

1. Anthony Ginting

Anthony Ginting saat ini merupakan salah satu dua tunggal putra andalan Indonesia saat ini. Ia bersama Jonatan Christie menjadi harapan Indonesia di sektor tersebut.

Saat ini, sayangnya Anthony tengah terpuruk karena cedera. Alhasil dari segi ranking tunggal putra dunia, Anthony tengah merosot ke posisi 14.

Tentu diharapkan Anthony bisa segera fit dan bertarung lagi di atas lapangan. Kabar baiknya, kemungkinan hal tersebut dapat terlihat di ajang All England 2025 yang digelar 11-16 Maret 2025.

Terkait kondisinya, Anthony Ginting mengatakan pemulihannya berjalan sangat baik. Ia menyampaikan kalau sudah tidak merasa sakit pada bagian yang sebelumnya terasa sakit.

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI
Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

“Puji Tuhan, progress-nya udah baik sih. Maksudnya dari tim fisio juga, ada program rehabnya, dari minggu per minggu juga ada evaluasinya segala macam,” ujar Ginting saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Rabu (26/2/2025).

“Tadi juga pagi kan latihan juga, ya sebenarnya tiap hari tetap latihan juga. Dan coba juga maksudnya progress dari gerakan-gerakan yang sakit sebelumnya kayak gimana,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
