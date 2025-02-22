Sikap Tengil Pedro Acosta saat Disinggung soal Marc Marquez: Siapa Dia?

PEMBALAP Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta tengah ramai dibicarakan karena sikap tengilnya baru-baru ini. Acosta tepatnya pura-pura tidak mengenal siapa itu Marc Marquez saat ditanyai mengenai pembalap yang baru bergabung ke Ducati Lenovo di MotoGP 2025.

Momen itu terjadi saat Acosta menghadiri undangan media Spanyol RTVE. Di acara itu, Acosta merespons beberapa pertanyaan seperti kedekatan dengan Jorge Martin.

1. Sikap Tengil Pedro Acosta

Akan tetapi, saat disinggung soal Marc Marquez, Acosta justru memberikan respons yang cukup mengejutkan. Acosta tepatnya mempertanyakan siapa nama yang disebutkan oleh sang penanya.

"Siapa (Marc Marquez)?" kata Acosta dilansir dari Motosan, Sabtu (22/2/2025).

2. Fokus ke Diri Sendiri

Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

Sejatinya, Acosta tak bermaksud meledek atau tak menghormati Marquez. Pembalap berusia 20 itu berkata seperti karena ini ia hanya memikirkan soal dirinya sendiri.

Apalagi seri pembuka MotoGP 2025 sudah di depan mata. Jadi, Pedro Acosta mau fokus tanpa memperdulikan persiapan atau hal apapun mengenai pembalap lain.

“Saya fokus pada diri saya sendiri. Saya punya terlalu banyak masalah,” katanya.