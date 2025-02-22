Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sikap Tengil Pedro Acosta saat Disinggung soal Marc Marquez: Siapa Dia?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |11:43 WIB
Sikap Tengil Pedro Acosta saat Disinggung soal Marc Marquez: Siapa Dia?
Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
A
A
A

PEMBALAP Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta tengah ramai dibicarakan karena sikap tengilnya baru-baru ini. Acosta tepatnya pura-pura tidak mengenal siapa itu Marc Marquez saat ditanyai mengenai pembalap yang baru bergabung ke Ducati Lenovo di MotoGP 2025.

Momen itu terjadi saat Acosta menghadiri undangan media Spanyol RTVE. Di acara itu, Acosta merespons beberapa pertanyaan seperti kedekatan dengan Jorge Martin.

1. Sikap Tengil Pedro Acosta

Akan tetapi, saat disinggung soal Marc Marquez, Acosta justru memberikan respons yang cukup mengejutkan. Acosta tepatnya mempertanyakan siapa nama yang disebutkan oleh sang penanya.

"Siapa (Marc Marquez)?" kata Acosta dilansir dari Motosan, Sabtu (22/2/2025).

2. Fokus ke Diri Sendiri

Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

Sejatinya, Acosta tak bermaksud meledek atau tak menghormati Marquez. Pembalap berusia 20 itu berkata seperti karena ini ia hanya memikirkan soal dirinya sendiri.

Apalagi seri pembuka MotoGP 2025 sudah di depan mata. Jadi, Pedro Acosta mau fokus tanpa memperdulikan persiapan atau hal apapun mengenai pembalap lain.

“Saya fokus pada diri saya sendiri. Saya punya terlalu banyak masalah,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/38/3186452/pedro_acosta-2T0g_large.jpg
Baru Menggila di Paruh Kedua MotoGP 2025, Pedro Acosta Akui Sempat Tertekan di Awal Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/38/3186344/valentino_rossi_pernah_meminta_21_pembalap_mengalah_untuknya-7rDy_large.jpg
Kisah Drama Legenda Valentino Rossi, Pernah Mengemis ke 21 Pembalap MotoGP untuk Mengalah di Balapan Terakhirnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/38/3186212/pedro_acosta-M26r_large.jpg
Diajak Valentino Rossi Balapan 100km of Champions 2026, Isu Pedro Acosta Gabung VR46 Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/38/3185993/marc_marquez_menyampaikan_perkembangan_terkini_mengenai_cedera_bahunya-8gmP_large.jpg
Marc Marquez Sampaikan Update Cedera Bahunya, Pastikan Siap untuk Tes Pramusim MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/38/3185962/marc_marquez_mengaku_sempat_bikin_kesepakatan_dengan_alex_marquez_usai_seri_perdana_motogp_2025-Tq9D_large.jpg
Marc Marquez Akui Bikin Kesepakatan dengan Alex Marquez demi Ukir Sejarah di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/38/3185779/jorge_martin-ay2z_large.jpg
MotoGP 2025 Jadi Musim Tersial, Jorge Martin Pastikan Enggan Terpuruk!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement