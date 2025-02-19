Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2025: Ada Dejan/Fadia tapi Tunggal Putra Absen

Daftar wakil Indonesia di Swiss Open 2025 memunculkan nama Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: PBSI)

DAFTAR wakil Indonesia di Swiss Open 2025 sudah diketahui. Meski tak menurunkan skuad terbaik, ada nama pasangan Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti di ganda campuran.

Turnamen berlevel Super 300 itu akan digelar di Basel pada 18-23 Maret 2025. Sayangnya, tak semua pemain terbaik diturunkan pada Swiss Open.

1. Tak Ada Tunggal Putra

Indonesia tak memiliki satu wakil tunggal putra untuk mentas di ajang ini. Meski begitu, beberapa wakil yang ditunggu aksinya akan tampil kembali.

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti siap tempur di Swiss Open 2025. Ini akan menjadi turnamen individu keempat mereka sejak dipasangkan pada Januari 2025.

Turnamen ini juga merupakan penantian Dejan/Fadia setelah pada sejumlah turnamen Eropa mereka menempati posisi reserve. Hal itu dikonfirmasi oleh pasangan tersebut belum lama ini.

"Di Swiss ada kemungkinan masuk, sudah didaftarkan juga. Sebelumnya (daftar di beberapa turnamen) di Eropa cuma enggak masuk rangkingnya. Mungkin di Swiss kami coba main," ucap Fadia, dikutip Rabu (19/2/2025).