HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pemain Voli Putri Terbaik di Tahun 2025, Nomor 1 Megawati Hangestri!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |04:05 WIB
5 Pemain Voli Putri Terbaik di Tahun 2025, Nomor 1 Megawati Hangestri!
Megawati Hangestri gemilang bersama Red Sparks. (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
A
A
A

5 pemain voli putri terbaik di tahun 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya ada bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri!

Ya, Volleybox baru saja merilis daftar pemain voli terbaik pada 2025. Sejumlah pevoli terbaik dunia masuk daftar tersebut. Menariknya, terselip satu nama pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri.

Berikut 5 pemain voli putri terbaik di tahun 2025:

5. Lizaveta Bahayeva

Lizaveta Bahayeva foto women volleybox

Salah satu pemain voli putri terbaik di tahun 2025 adalah Lizaveta Bahayeva. Pevoli asal Belarusia ini bertengger di daftar kelima usai mengumpulkan 37,50 poin.

Lizaveta Bahayeva sendiri masih berusia begitu muda, yakni baru 21 tahun. Meski begitu, kiprahnya di dunia voli sudah begitu luar biasa. Pada musim 2024-2025, pevoli dengan tinggi 174 cm ini tengah membela klub Minchanka Minsk.

4. Nadzeya Vorpahl

Kemudian, ada Nadzeya Vorpahl. Lagi-lagi, pevoli yang satu ini juga berasal dari negara yang sama seperti Lizaveta Bahayeva, yakni Belarusia.

Dalam daftar pemain voli putri terbaik di tahun 2025 yang dirilis Volleybox, Vorpahl berada di urutan keempat. Dia mengumpulkan total 37,50 poin sama seperti Bahayeva.

 

