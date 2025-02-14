5 Hal yang Kamu Perlu Tahu soal NBA All-Star 2025, Nomor 1 Penghormatan untuk Legenda

Simak lima hal yang perlu kamu tahu soal NBA All-Star 2025 (Foto: NBA)

BERIKUT lima hal yang kamu perlu tahu soal NBA All-Star 2025. Salah satunya adalah penghormatan untuk sang legenda yakni Kobe Bryant.

NBA All-Star 2025 siap mengguncang San Francisco pada 15-17 Februari di Chase Center. Ajang ini selalu dinanti penggemar karena akan menampilkan atraksi-atraksi di tengah musim.

Namun, tahun ini, NBA memperkenalkan format baru yang pasti akan menambah keseruan! Bersiaplah untuk menikmati akhir pekan penuh aksi dan kompetisi seru.

Berikut lima hal yang perlu kamu tahu soal NBA All-Star 2025:

5. Format Pertandingan

NBA All-Star Game 2025 akan mengubah format tradisional dengan turnamen empat tim. Tiga tim terdiri dari para All-Star, yang dipilih oleh para GM honorary Charles Barkley (Chuck's Global Stars), Shaquille O'Neal (Shaq's OGs), dan Kenny Smith (Kenny's Young Stars).

Tim keempat adalah pemenang Rising Stars Challenge, yang akan dipimpin oleh GM honorary Candace Parker (Team Candace's Rising Stars). Para pemenang akan melaju ke babak final pada hari yang sama jika timnya duluan mencetak 40 poin untuk menang.

4. Dominasi Pemain Internasional

NBA All-Star Game 2025 sekali lagi membuktikan meningkatnya pengaruh global liga, dengan pemain internasional yang mendominasi sebagian besar roster. Nama-sama seperti Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, dan kawan-kawan siap memberi hiburan.

Bintang-bintang lainnya datang dari Kanada, Prancis, Serbia, Yunani, dan berbagai negara lainnya. All-Star Game tahun ini semakin menegaskan transformasi NBA menjadi liga yang benar-benar global.