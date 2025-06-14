Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers, Ratusan Penggemar Nobar Final NBA 2025 di SUGBK

LAGA final NBA 2025 yang mempertemukan Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers menarik perhatian besar. Penggemar NBA pun turut gelar nonton bareng di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Nobar tepatnya digelar di Zona Blu, Sabtu (14/6/2025). Kehadiran mereka untuk nonton bareng Game 4 final NBA 2025 ini.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 penggemar NBA Tanah Air. Dalam laga yang berlangsung di Gainbridge Fieldhouse, Oklahoma City Thunder menang atas Indiana Pacers dengan 111-104.

Dengan hasil ini, Thunder berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. NBA Final 2025 memakai format best of seven.

Acara ini dihadiri oleh beberapa pemain Indonesia Basketball League (IBL) dan community leaders basket, termasuk Kemal Pahlevi, dan dipandu oleh Rico Lubis, Wancoy, dan Ralvi. Mereka begitu menikmati jalannya laga tersebut.