Hasil Draft NBA All-Star 2025: LeBron James Setim dengan Stephen Curry dan Anthony Davis!

HASIL draft NBA All-Star 2025 sudah diungkap. Tiga tim sudah diketahui nama-nama pemainnya berdasarkan pilihan legenda bola basket tersebut.

NBA All-Star merupakan event tahunan yang digelar setiap Februari pada musim berjalan. Kali ini, ajang tersebut direncanakan berlangsung di San Francisco pada Senin 17 Februari 2025.

1. Format

Ada perubahan format untuk NBA All-Star 2025. Kali ini, akan digelar pertandingan dengan format mini turnamen yang melibatkan empat tim.

Tiga tim merupakan hasil pilihan dari legenda NBA bukan dari divisi barat atau timur seperti biasa. Sementara, satu tim lainnya berasal dari pemenang Rising Star Game NBA 2024-2025.

2. Tiga Legenda

Ketiga legenda yang ditunjuk membentuk tim itu adalah Shaquille O’Neal, Kenny Smith, dan Charles ‘Chuck’ Barkley. Mereka diminta memasukkan delapan nama untuk tim masing-masing.

Pilihan O’Neal paling mencuri perhatian. Sebab, di timnya terdapat nama-nama veteran seperti LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Jayson Tatum, Damian Lillard, dan Jaylen Brown!