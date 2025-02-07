Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Popsivo Polwan Sikat Bandung BJB Tandamata

Hasil Proliga 2025 hari ini menampilkan kemenangan Jakarta Popsivo Polwan atas Bandung BJB Tandamata (Foto: Instagram/@popsivopolwan)

HASIL Proliga 2025 hari ini, Jumat (7/2/2025), sudah diketahui. Salah satu dari tiga laga tersebut adalah saat Jakarta Popsivo Polwan berhasil menumbangkan Bandung BJB Tandamata.

Tiga pertandingan pekan kelima ronde kedua itu berlangsung di GOR Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Duel tim voli putri Jakarta Livin Mandiri versus Jakarta Electric PLN menjadi pembuka.

Dalam pertandingan itu, Jakarta Livin Mandiri berhasil merebut kemenangan. Tim besutan Danai Sriwatcharamethakul sukses mengalahkan Jakarta Electric PLN dalam pertarungan empat set dengan skor 3-1 (28-26, 25-17, 19-25, dan 25-20).

Ini merupakan awal yang manis bagi Jakarta Livin Mandiri setelah kalah di laga sebelumnya. Pada pertandingan tim putri yang kedua, ada Jakarta Popsivo Polwan yang sukses mengalahkan tuan rumah Bandung BJB Tandamata.

Pasukan Gerardo Daglio berhasil memenangkan pertandingan dalam empat set atas Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-1 (21-25, 25-21, 25-21, dan 25-19). Hasil ini membuat Jakarta Popsivo Polwan semakin kokoh di puncak klasemen.

Hasil ini juga menandakan Jakarta Popsivo Polwan belum terkalahkan dalam delapan pertandingan. Beralih ke pertandingan lainnya, tim putra Jakarta Garuda Jaya bersua dengan Jakarta LavAni.