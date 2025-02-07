Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Popsivo Polwan Sikat Bandung BJB Tandamata

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |22:51 WIB
Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Popsivo Polwan Sikat Bandung BJB Tandamata
Hasil Proliga 2025 hari ini menampilkan kemenangan Jakarta Popsivo Polwan atas Bandung BJB Tandamata (Foto: Instagram/@popsivopolwan)
HASIL Proliga 2025 hari ini, Jumat (7/2/2025), sudah diketahui. Salah satu dari tiga laga tersebut adalah saat Jakarta Popsivo Polwan berhasil menumbangkan Bandung BJB Tandamata.

Tiga pertandingan pekan kelima ronde kedua itu berlangsung di GOR Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Duel tim voli putri Jakarta Livin Mandiri versus Jakarta Electric PLN menjadi pembuka.

Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jkt.livinmandiri)

Dalam pertandingan itu, Jakarta Livin Mandiri berhasil merebut kemenangan. Tim besutan Danai Sriwatcharamethakul sukses mengalahkan Jakarta Electric PLN dalam pertarungan empat set dengan skor 3-1 (28-26, 25-17, 19-25, dan 25-20).

Ini merupakan awal yang manis bagi Jakarta Livin Mandiri setelah kalah di laga sebelumnya. Pada pertandingan tim putri yang kedua, ada Jakarta Popsivo Polwan yang sukses mengalahkan tuan rumah Bandung BJB Tandamata.

Pasukan Gerardo Daglio berhasil memenangkan pertandingan dalam empat set atas Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-1 (21-25, 25-21, 25-21, dan 25-19). Hasil ini membuat Jakarta Popsivo Polwan semakin kokoh di puncak klasemen.

Hasil ini juga menandakan Jakarta Popsivo Polwan belum terkalahkan dalam delapan pertandingan. Beralih ke pertandingan lainnya, tim putra Jakarta Garuda Jaya bersua dengan Jakarta LavAni.

 

Berita Terkait
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
