HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Proliga 2025: Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta Electric PLN Kompak RaihHasil Positif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |01:18 WIB
Hasil Lengkap Proliga 2025: Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta Electric PLN Kompak RaihHasil Positif
Jakarta Electric PLN di Proliga 2025. (Foto: Instagram/jevolley.id)
A
A
A

HASIL lengkap laga Proliga 2025 yang berlangsung pada Jumat 24 Januari 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam laga lanjutan Proliga 2025 tersebut, Jakarta Electric PLN, Jakarta Livin Mandiri, hingga Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi tim yang sukses meraih hasil positif.

1. Jakarta Electric PLN vs Bandung BJB Tandamata

Dalam laga pertama, Electric PLN mengandaskan Bandung BJB Tandamata 3-1 (25-22, 27-25, 25-27, 25-20). Laga itu berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (24/1/2025).

Dengan kemenangan tersebut, Jakarta Electric PLN mengumpulkan poin 12 dari lima laga dan menempati peringkat kedua di bawah Jakarta Popsivo Polwan yang mengumpulkan poin 14. Kedua tim akan saling berhadapan, Minggu (25/1/2025) dan akan menentukan juara putaran pertama di sektor putri.

2. Jakarta Livin Mandiri vs Yogya Falcons

Pemain Yogya Falcons Sabina Altynbekova

Dalam laga kedua, Jakarta Livin’ Mandiri menutup putaran pertama Proliga 2025 dengan kemenangan dengan mengungguli Yogya Falcons. Kemenangan itu itu dengan skor 3-0 (25-19, 25-13, 25-21)

Wilda Siti Nurfadilah dan kolega mengemas empat kemenangan dan dua kekalahan serta menempati urutan ketiga klasemen sementara dengan nilai 11. Sementara itu, Yogya Falcons dengan hasil tersebut menjadikan mereka satu-satunya tim yang belum pernah memetik kemenangan selama putaran pertama.

 

