Kisah Atlet MMA Wilhelm Ott yang Pilih Nikah Ulang Secara Islam Usai Jadi Mualaf

KISAH atlet MMA, Wilhelm Ott, menarik diulas. Sebab, dia diketahui pilih nikah ulang secara Islam usai jadi mualaf.

Cerita menyentuh ini diungkap Wilhelm Ott usai dirinya memutuskan menjadi mualaf pada 2020. Dia dan sang istri langsung menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

1. Wilhelm Ott Jadi Mualaf

Ya, atlet MMA asal Austria, Wilhelm Ott, jadi sorotan besar pada 2020. Sebab, dia secara mengejutkan mengumumkan diri sudah menjadi mualaf lewat unggahan di akun media sosialnya.

Wilhelm Ott memutuskan jadi mualaf lantaran menemukan ketenangan dalam Islam. Menurut pengakuannya, ia sempat frustrasi hingga menyakiti dirinya sendiri sebelum memeluk agama Islam.

Setelah itu, Wilhelm Ott pun melalui perjalanan panjang sebelum memeluk agama Islam. Ott mengaku mencari tahu soal Islam melalui berbagai cara, termasuk dari para koleganya.