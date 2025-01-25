Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Atlet MMA Wilhelm Ott yang Pilih Nikah Ulang Secara Islam Usai Jadi Mualaf

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |07:29 WIB
Kisah Atlet MMA Wilhelm Ott yang Pilih Nikah Ulang Secara Islam Usai Jadi Mualaf
Wilhelm Ott dan istri. (Foto: Instagram/@michele.ott1)
A
A
A

KISAH atlet MMA, Wilhelm Ott, menarik diulas. Sebab, dia diketahui pilih nikah ulang secara Islam usai jadi mualaf.

Cerita menyentuh ini diungkap Wilhelm Ott usai dirinya memutuskan menjadi mualaf pada 2020. Dia dan sang istri langsung menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Wilhelm Ott dan Michele Birringer

1. Wilhelm Ott Jadi Mualaf

Ya, atlet MMA asal Austria, Wilhelm Ott, jadi sorotan besar pada 2020. Sebab, dia secara mengejutkan mengumumkan diri sudah menjadi mualaf lewat unggahan di akun media sosialnya.

Wilhelm Ott memutuskan jadi mualaf lantaran menemukan ketenangan dalam Islam. Menurut pengakuannya, ia sempat frustrasi hingga menyakiti dirinya sendiri sebelum memeluk agama Islam.

Setelah itu, Wilhelm Ott pun melalui perjalanan panjang sebelum memeluk agama Islam. Ott mengaku mencari tahu soal Islam melalui berbagai cara, termasuk dari para koleganya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179255/wakil_indonesia_di_cabor_taekwondo-xXLP_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement