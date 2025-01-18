Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Mantan Pebulu Tangkis Indonesia yang Ternyata Seorang Mualaf, Nomor 1 Senang Dengar Azan sejak Kecil

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |07:28 WIB
2 Mantan Pebulu Tangkis Indonesia yang Ternyata Seorang Mualaf, Nomor 1 Senang Dengar Azan sejak Kecil
Maria Febe Kusumastuti termasuk dua mantan pebulu tangkis Indonesia yang ternyata seorang mualaf (Foto: Instagram/@mariafebe13)
DUA mantan pebulu tangkis Indonesia ini ternyata seorang mualaf. Salah satunya bahkan sudah senang mendengar kumandang azan sejak masih kecil.

Keyakinan seseorang merupakan hak asasi yang tidak bisa dipaksakan termasuk berpindah agama. Sebab, perjalanan spiritual setiap individu berbeda-beda.

Kalung lafaz Allah (Foreveryoungnrich)

Hidayah Allah SWT memang selalu menyapa setiap umat manusia. Hanya manusia-manusia terpilih saja yang akan menjawab panggilan tersebut, termasuk mereka yang tadinya Non-Muslim.

Seperti dua mantan pebulu tangkis berikut ini, yang ternyata seorang mualaf. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Mantan Pebulu Tangkis Indonesia yang Ternyata Seorang Mualaf

2. Adriyanti Firdasari

Adriyanti Firdasari

Sosok satu ini pernah menjadi andalan di tunggal putri Indonesia. Firda diketahui sudah pensiun dari bulu tangkis sejak 2015.

Perempuan berusia 38 tahun ini lantas menutup auratnya setelah memeluk agama Islam. Firda kini dikenal sebagai pelatih bulu tangkis di klub.

 

