HOME SPORTS NETTING

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Beberkan Satu Penyesalan yang Belum Terwujud Selama Berkarier di Bulu Tangkis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |01:05 WIB
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Beberkan Satu Penyesalan yang Belum Terwujud Selama Berkarier di Bulu Tangkis
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan ternyata memiliki satu penyesalan dalam karier bulu tangkis mereka yang gagal terwujud hingga pensiun. Penyesalan itu terkait kegagalan mereka meraih medali di ajang Olimpiade.

Sepanjang keikutsertaan mereka di Olimpiade, Ahsan/Hendra memang tidak mengoleksi medali sama sekali. Hendra pernah meraih emas di Olimpiade Beijing 2008, akan tetapi saat itu ia meraihnya bersama Markis Kido.

1. Ahsan/Hendra Belum Raih Medali di Olimpiade

Ahsan/Hendra tercatat sudah mengikuti dua Olimpiade di Rio de Janeiro, Brasil pada 2016 dan Tokyo, Jepang pada 2021. Sayangnya di kedua tersebut mereka nihil medali.

Pada 2016, mereka tersingkir lebih cepat di fase grup. Sedangkan pada Tokyo 2020 yang digelar pada 2021, mereka nyaris merebut medali setelah gagal dalam laga perebutan perunggu.

Momen Haru Ahsan/Hendra di Laga Terakhir Indonesia Masters 2025
Momen Haru Ahsan/Hendra di Laga Terakhir Indonesia Masters 2025

Meski menjadi salah satu penyesalan, tetapi Ahsan/Hendra tetap bersyukur. Setidaknya tiga kali juara dunia itu sudah mencoba yang terbaik.

"Penyesalan, kami berdua belum dapat medali Olimpiade. Tapi sudah dua kali mencoba, tetap tidak dikasih, ya bersyukur aja," kata Hendra dalam konferensi pers di Istora Senayan, dikutip Sabtu (25/1/2025).

2. Hal Paling Berkesan Ahsan Bersama Hendra

Sementara Ahsan mengungkapkan hal paling berkesan selama berpasangan dengan Hendra. Ia tidak bisa melupakan momen harus dipisah pada 2016 dan selama setahun pada 2017 mereka bermain dengan pasangan masing-masing.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
