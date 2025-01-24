Advertisement
NETTING

Ahsan/Hendra Ungkap Makna Pelukan Terakhir nan Erat Usai 16 Besar Indonesia Masters 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |11:27 WIB
Ahsan/Hendra Ungkap Makna Pelukan Terakhir nan Erat Usai 16 Besar Indonesia Masters 2025
Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan berpelukan erat usai Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan terlihat berpelukan erat usai bermain di 16 besar Indonesia Masters 2025. Keduanya lalu mengungkap maknanya usai pertandingan.

Ahsan/Hendra telah menyelesaikan laga terakhirnya di Istora Senayan. Mereka terhenti di babak 16 besar Indonesia Masters 2025, Kamis 23 Januari sore WIB.

1. Kalah

Momen Haru Ahsan/Hendra di Laga Terakhir Indonesia Masters 2025

The Daddies mengakhiri kariernya sebagai pebulu tangkis setelah kandas di tangan wakil Malaysia, Junaidi Arif/Roy King Yap. Mereka kalah dalam dua gim dengan skor 13-21 dan 14-21.

Usai laga tersebut, terdapat momen menarik di mana Ahsan memeluk Hendra dengan begitu erat. Bahkan durasi pelukan tersebut bisa dikatakan cukup lama.

Keduanya mengungkapkan arti pelukan erat tersebut. Ahsan menyebut itu merupakan pelukan terakhir dan kebersamaan mereka di lapangan. 

"Pelukan terakhir sih, lamaan dikit enggak apa-apa lah, kan terakhir ini," ucap Ahsan dalam konferensi pers di Istora Senayan, dikutip Jumat (24/1/2025).

 

