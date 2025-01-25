Kisah Irwansyah, Rela Tak latih Tunggal Putra India demi Tidak Jumpa Jonatan Christie hingga Anthony Ginting

JAKARTA - Ada cerita di balik Irwansyah sengaja tak mengambil pekerjaan sebagai pelatih tunggal putra dan fokus melatih tunggal putri India, khususnya Pusarla V. Sindhu. Ternyata alasannya karena ia tak mau berjumpa mantan anak didiknya di Indonesia, seperti Jonatan Christie hingga Anthony Sinisuka Ginting.

Sejak meninggalkan PBSI, Irwansyah memang telah memilih India sebagai pelabuhan terbarunya. Namun, tidak seperti di Indonesia, Irwansyah mendapatkan tugas khusus sebagai pelatih PV Sindhu.

1. Fokus Latih Pusarla V Sindhu

"Saya fokus ke Sindhu dan tim putri nantinya," ucap Irwansyah saat ditemui di Istora Senayan, dikutip Sabtu (25/1/2025).

Irwansyah menjelaskan bahwa kedatangannya ke India, memang secara khusus permintaan dari Sindhu. Bahkan pemain berusia 29 tahun itu yang mengontak langsung dirinya untuk menjadi pelatih di India.

Jonatan Christie. Irwansyah. PBSI

Namun begitu, Irwansyah juga menjelaskan tidak hanya Sindhu yang akan ia latih. Meski fokus kepada satu pemain, tetapi ia juga akan memasukkan nama-nama pemain junior untuk bisa menjadi sparring Sindhu.

"Khususnya buat Sindhu sebenarnya, tapi memang ada beberapa pemain nanti saya latih juga. Pemain-pemain yang berbakat ada tunggal putra. Mungkin empat cowok dan empat cewek sudah termasuk Sindhu. Memang agak campur tapi memang fokusnya ke Sindhu," lanjut Irwansyah.

"Memang Sindhu yang minta dan udah ngomong, bicara sama federasinya. Tapi memang habis ini ada sedikit pemain yang dimasukkan karena memang mereka mau yang penerus-penerusnya ini ikut," tambahnya.