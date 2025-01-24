Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2025: Kalah dari Wakil Korea Selatan, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Gagal ke Semifinal

JAKARTA – Pasangan ganda putri Tanah Air, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, gagal ke semifinal Indonesia Masters 2025. Pasalnya Febriana/Amallia kalah dari wakil Korea Selatan, Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong di babak perempatfinal, yang baru saja berakhir pada Jumat (24/1/2025) siang WIB.

Pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta itu berlangsung selama 1 jam 17 menit. Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Pratiwi- dikalahkan Kim/Kong dalam pertarungan tiga gim dengan skor 18-21, 21-13, dan 11-21.

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi memulai pertarungan sengit dengan Kim/Kong sejak awal pertandingan di gim pertama. Reli-reli panjang serta saling berbalas mencetak poin tersaji di awal pertandingan antara kedua ganda putri itu.

Meski demikian, Kim/Kong yang bermain lebih efektif berhasil meraih keunggulan pada jeda interval gim pertama. Duet Korea Selatan itu unggul atas Ana/Tiwi dengan skor tipis 11-10.

Setelah jeda, Ana/Tiwi mencoba mengejar ketertinggalan dengan bermain lebih tenang. Sayangnya, Kim/Kong yang menerapkan pola permainan agresif sukses mencuri banyak poin.

Pada akhirnya, Ana/Tiwi harus mengakui kekalahan dari jagoan Korea Selatan itu dengan skor 18-21 di gim pertama. Memasuki gim kedua, Ana/Tiwi sudah memantapkan pukulannya sejak awal pertandingan.