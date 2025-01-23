Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Mohammad Ahsan, Pebulutangkis Rendah Hati yang Pakai Legging saat Bertanding untuk Menutupi Aurat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |15:52 WIB
Kisah Haru Mohammad Ahsan, Pebulutangkis Rendah Hati yang Pakai Legging saat Bertanding untuk Menutupi Aurat
Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

KISAH haru Mohammad Ahsan, pebulutangkis rendah hati yang pakai legging saat bertanding untuk menutupi aurat menarik untuk dibahas. Ahsan memang tampil berbeda bila dibandingkan atlet lainnya setiap bertanding lantaran memakai legging.

Pada awal kariernya, style bermain seperti itu tak melekat dengan Ahsan. Namun, Ahsan pun memutuskan berhijrah hingga mengganti penampilannya lebih religius dan sopan.

1. Awal Mula Ahsan Pakai Legging

Momen itu terjadi di 2016 silam. Kala itu, Ahsan yang sudah berpasangan dengan Hendra Setiawan memutuskan untuk menjadi seorang muslim yang taat daripada sebelumnya.

Ahsan yang mempelajari agama Islam lebih dalam lagi pun tahu, bahwa aurat laki-laki dari pusar hingga lutut. Karena itu, untuk menutupi lututnya saat bertandang, Ahsan memilih menggenakan legging.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. PBSI
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. PBSI

Kendati demikian, Ahsan baru benar-benar konsisten selalu menggunakan legging saat bermain baru di 2017. Tepatnya ketika Ahsan pulang dari Umroh.

Ahsan sendiri senang telah berhijrah dan tak merasa malu sama sekali. Apalagi ia tahu semua yang ia lakukan adalah hal yang baik.

 

Halaman:
1 2
