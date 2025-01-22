Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Mohammad Ahsan Terdiam Seribu Bahasa karena Dihajar 17-0 oleh Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Denmark Open 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |08:55 WIB
Kisah Mohammad Ahsan Terdiam Seribu Bahasa karena Dihajar 17-0 oleh Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Denmark Open 2023
Pebulutangkis Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan. (Foto: Instagram/king.chayra)
A
A
A

KISAH Mohammad Ahsan terdiam seribu bahasa karena dihajar ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik menarik untuk dibahas. Pasalnya jarang-jarang melihat Ahsan dan partner-nya Hendra Setiawan, terbantai dengan skor besar seperti itu.

Saking jarangnya, Ahsan pun sampai shock hingga sempat terlihat bengong. Ya, Ahsan sempat dibuat mati kutu oleh Aaron/Soh di babak 16 besar Denmark Open 2023 pada Oktober 2023 silam.

1. Ahsan Shock Tertinggal 17-0

Momen unik itu terjadi di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark. Kala itu, Ahsan/Hendra bertarung dengan Aaron/Soh di babak 16 besar Denmark Open 2023 dan sayangnya The Daddies gagal merebut kemenangan.

Dalam pertarungan yang berlangsung selama 41 menit itu, Ahsan/Hendra sejatinya mampu unggul di gim pertama. Lalu Aaron/Soh tampil luar biasa di gim kedua dan membuat The Daddies tak berdaya sampai tertinggal 17-0.

ahsan hendra bengong
ahsan hendra bengong

Jelas momen itu menjadi sangat spesial karena sangat jarang melihat The Daddies tertinggal poin sejauh itu. Dalam unggahan akun Tiktok @thejoyofnotworking, Ahsan/Hendra bahkan terlihat bengong saat tertinggal 17-0 dari Aaron/Soh. Ahsan tampak seakan tak percaya harus kecolongan 17 poin beruntun dari Aaron/Soh.

Kocaknya, saat Ahsan/Hendra berhasil merebut poin pertama di gim kedua itu, Ahsan pun akhirnya tersenyum. Pada akhirnya gim kedua tetap menjadi milik Aaron/Soh dengan skor 21-5.

 

Telusuri berita Sport lainnya
