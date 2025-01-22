Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Langsung Gugur di Babak Pertama Indonesia Masters 2025, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Justru Kaget

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |09:59 WIB
Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tampaknya sudah mengira bakal langsung gugur di babak pertama Indonesia Masters 2025. Namun, nyatanya mereka justru menang dan lolos ke babak 16 besar.

Hasil itu lantas membuat Ahsan/Hendra kaget. Sebab mereka sejak awal tak mengira bakal bertahan usai babak pertama.

1. Menang di Babak Pertama

Pada babak pertama Indonesia Masters 2025, Ahsan/Hendra sukses mengalahkan wakil Taiwan, Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi. Mereka menang dua gim langsung 21-19 dan 22-20.

Kemenangan ini tidak diduga sama sekali oleh Ahsan/Hendra. Pasangan berjuluk The Daddies itu malah berekspektasi bahwa laga ini akan menjadi yang terakhir bagi mereka dan menjadi kado perpisahan.

Mohammad Ahsan bersama Hendra Setiawan. (Instagram/king.chayra)
Mohammad Ahsan bersama Hendra Setiawan. (Instagram/king.chayra)

"Mengucap syukur Alhamdulillah, ini benar-benar di luar dugaan saya karena target saya cuma mau dadah-dadah dengan penonton lalu balik lagi," ucap Ahsan dalam konferensi pers usai laga di Istora Senayan, Selasa (21/1/2025).

"Tapi tahun ini dikasih menang. Rasanya menang babak pertama seperti menang final," sambung Ahsan.

"Kurang lebih sama (dengan Ahsan). Kami pun secara persiapan istilahnya apa adanya, tidak seintens sebelum-sebelumnya. Jadi memang di luar ekspektasi, kami bisa menang. Waktu rutin latihan, kami kalah dari lawan itu," tambah Hendra.

 

Halaman:
1 2
