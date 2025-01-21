3 Pebulu Tangkis Bintang Dunia yang Jago Bahasa Indonesia, Nomor 1 Pernah Berguru di Pelatnas PBSI

HK Vittinghus termasuk tiga pebulu tangkis bintang dunia yang jago Bahasa Indonesia (Foto: Instagram/@hkvittinghus)

BERIKUT tiga pebulu tangkis bintang dunia yang jago Bahasa Indonesia. Salah satunya ternyata pernah berguru di Pelatnas PBSI!

Bahasa Indonesia rupanya telah menarik perhatian orang luar negeri, tak terkecuali atlet bulu tangkis top dunia. Karena cukup sering berkunjung ke sini, mereka pun tertarik belajar budaya termasuk bahasanya.

Lantas, siapa saja pebulu tangkis bintang dunia yang jago Bahasa Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

3. Mathias Christiansen

Pemain ganda campuran Denmark ini pernah menjadi perhatian saat memamerkan kemampuannya berbahasa Indonesia dengan baik. Ia mampu melakoni wawancara dalam Bahasa Indonesia!

Christiansen mengaku, selama pandemi tidak hanya menjaga kebugaran, tetapi juga melatih kemampuan berbahasa asing. Ia tertarik belajar Bahasa Indonesia karena di negara ini banyak penggemar bulu tangkis.

2. Hans-Kristian Solberg Vittinghus

Pemain tunggal putra Denmark ini ternyata pernah mengikuti sertifikasi di Copenhagen. Tak heran, Vittinghus begitu lancar berbahasa Indonesia!

Alasannya mirip dengan Christiansen, ia ingin mudah bercakap-cakap dengan penggemar bulu tangkis di Indonesia. Tak hanya saat wawancara, Vittinghus juga pamer kemampuan itu di media sosial!