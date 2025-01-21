Marc Marquez Masih Tak Percaya Bela Tim Pabrikan Ducati: Dari Lawan Jadi Kawan!

BOLOGNA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez masih tak percaya bakal membela tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Pasalnya selama ini Marquez lebih banyak mengahabiskan waktunya berduel dengan para rider Ducati saat masih di Honda, namun kini ia justru berkawan dengan pabrikan asal Italia tersebut.

Marc Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tidak begitu saja masuk langsung ke tim pabrikan, melainkan melalui tim satelit terlebih dahulu selama satu musim.

1. Masih Tak Percaya Bela Pabrikan Ducati

Marquez sempat membela Gresini Ducati dan menunjukkan performa luar biasa. Enam kali juara MotoGP itu sukses memenangkan tiga balapan dan menempati posisi ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024.

Dia pun terpilih untuk promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Marquez nantinya akan bertandem dengan Francesco Bagnaia, yang juga sudah mencicipi dua kali juara dunia bersama Ducati.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati Lenovo (Foto: X/@MotoGP)

"Ini sungguh menarik. Saya memiliki pengalaman panjang di MotoGP, namun fakta bergabung dengan tim referensi baru dan sangat penting adalah sebuah emosi yang besar bagi saya," kata Marquez dilansir dari Motosan, Selasa (21/1/2025).

2. Kenang Masa Lalu saat Jadi Lawan Ducati

Dalam acara peluncuran tim, Marquez mengenang masa-masa dirinya masih berseragam Repsol Honda. Dulu, dia sering bersaing ketat dengan pembalap-pembalap Ducati.