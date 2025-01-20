Bos Gresini Ducati: Jika Marc Marquez Menang, Kami Akan Ikut Rayakan di Bawah Podium!

BOS Gresini Ducati, Nadia Padovani, komentari kepindahan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Meski sudah pisah tim, Nadia Padovani memastikan bahwa dirinya akan tetap mendukung Marc Marquez.

Bahkan, Padovani akan turut merayakan kesuksesan Marquez nantinya di MotoGP 2025. Andai Marc Marquez menang, dia akan merayakannya di bawah podium.

1. Marc Marquez Tinggalkan Gresini Ducati

Romansa Marc Marquez dengan Gresini Ducati harus berakhir cepat. Usai tampil moncer dalam musim debutnya di MotoGP 2024, Marquez memutuskan pindah ke tim pabrikan Ducati.

Meski hanya membela Gresini semusim, Marquez menjalin hubungan manis dengan seluruh pihak di timnya. Tak ayal, perpisahannya di akhir MotoGP 2024 menjadi emosional.

Nadia Padovani sendiri mengaku sangat bangga bisa memiliki Marc Marquez dan Alex Marquez di timnya musim lalu. Menurutnya, hal itu jadi sesuatu yang sangat fenomenal bak mimpi.

"Jelas musim lalu adalah musim yang fenomenal karena merupakan mimpi bagi kami untuk memiliki Marquez bersaudara di garasi,” ucap Nadia Padovani, dikutip dari GP One, Senin (20/1/2025).

“Namun, kami tentu memiliki ambisi tahun ini juga, karena Alex akan memasuki tahun ketiganya bersama kami, dan ia langsung merasa nyaman dengan motor 2024 selama uji coba di Barcelona. Ini adalah tahunnya Alex. Jika ia membawa pulang poin setiap akhir pekan, menurut saya ia bisa melakukannya dengan sangat baik," lanjutnya.