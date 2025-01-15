Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan yang Wajib Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai, Nomor 1 Berat buat Masyarakat Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |04:45 WIB
10 Makanan yang Wajib Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai, Nomor 1 Berat buat Masyarakat Indonesia
Ade Rai menyarankan untuk menghindari 10 makanan ini jika ingin awet muda (Foto: Instagram/@ade_rai)
BERIKUT 10 makanan yang wajib dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai. Salah satunya sangat berat buat masyarakat Indonesia.

Ade Rai merupakan salah satu atlet binaraga Indonesia. Di usia yang sudah menginjak 54 tahun, pria asal Bali itu masih terlihat bugar serta awet muda.

Ade Rai

Selain rajin berolahraga, ada faktor asupan makanan. Ade Rai lalu berbagi tips untuk menghindari 10 jenis makanan ini demi awet muda. Apa saja?

10 Makanan yang Wajib Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai

10. Mi Instan

Kopi susu topping mi instan

Banyak orang Indonesia yang menyukai mi instan. Selain mudah dan cepat dibuatnya, makanan ini juga memiliki rasa yang cenderung membuat ketagihan. Namun, bukan rahasia lagi mi instan juga mendatangkan dampak buruk kepada tubuh terhadap beberapa organ seperti lambung, hati dan bahkan kulit.

9. Junk Food

junk food

Sudah bukan rahasia lagi, junk food tidak termasuk makanan sehat. Makanan ini bisa berisi banyak gula, lemak hingga garam yang tinggi yang tentu tidak sehat untuk tubuh.

8. Makanan Manis

makanan manis

Jenis makanan ini juga disukai masyarakat Indonesia. Gula memang diperlukan untuk mencukupi energi harian. Namun, Ade Rai menyarankan untuk menggunakan gula alami dan tidak berlebihan karena dapat mengganggu elastisitas kulit hingga tampak kendur.

7. Makanan Asin

Garam ruqyah

Makanan Indonesia banyak yang asin, bahkan cenderung berlebihan dalam penggunaan garam yang tidak akan sehat untuk kulit. Sebab, makanan asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput sehingga Ade Rai menyarankan untuk menghindari makanan ini.

 

Halaman:
1 2 3
