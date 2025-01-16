2 Pembalap yang Jadi Favorit Juara di MotoGP 2025 Versi Valentino Rossi, Nomor 1 sang Rival Abadi

ADA 2 pembalap yang jadi favorit juara di MotoGP 2025 versi Valentino Rossi. Menariknya salah satu rider itu adalah rival abadi Rossi saat ia masih aktif sebagai pembalap MotoGP.

Rossi baru-baru ini memberikan prediksinya terkait siapa yang akan menjuarai MotoGP 2025. Menurut The Doctor –julukan Rossi–, pihak yang akan mendominasi perebutan gelar juara di musim ini adalah tim pabrikan Ducati.

“Pembalap Tim pabrikan Ducati adalah kandidat utama dalam meraih gelar juara (dunia MotoGP 2025),” ungkap Rossi, melansir dari Crash, Kamis (16/1/2025).

Dari pernyataan Rossi itu, dapat disimpulkan ia menjagokan dua pembalap dari Ducati Lenovo. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pembalap yang Jadi Favorit Juara di MotoGP 2025 Versi Valentino Rossi:

2. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia melaju pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@motogp)

Bagnaia adalah rider utama di tim pabrikan Ducati. Ia sudah berpengalaman di tim pabrikan asal Italia tersebut dan menjadi sosok yang paling memahami motor Desmosedici.

Terbukti Bagnaia sudah berhasil menjadi juara dunia di MotoGP 2022 dan 2023. Pada MotoGP 2024 pun Bagnaia nyaris juara, namun ia hanya kalah 10 poin dari Jorge Martin (masih di Pramac Ducati) yang keluar sebagai jawara dunia.

Kini di MotoGP 2025, Rossi pun kembali menjagokan Bagnaia. Ia berharap anak didiknya tersebut bisa menambah tekadnya 5 persen saja untuk bisa menguncari gelar MotoGP ketiganya di musim 2025.