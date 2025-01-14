Advertisement
SPORT LAIN

Segini Gaji Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova di Klub Yogya Falcons

Djanti Virantika-Selasa, 14 Januari 2025 |13:54 WIB
Segini Gaji Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova di Klub Yogya Falcons
Sabina Altynbekova kala berlaga di Proliga 2025. (Foto: Instagram/@yogyafalcons)
A
A
A

SEGINI gaji pevoli supercantik Sabina Altynbekova di klub Yogya Falcons. Pevoli cantik asal Kazakhstan itu diketahui membela Yogya Falcons di Proliga 2025.

Kehadiran Sabina Altynbekova langsung jadi sorotan publik Tanah Air. Tak ayal, menarik menilik serba-serbi soal Sabina Altynbekova, termasuk gajinya bersama klub Indonesia itu.

Potret Cantik Sabina Altynbekova, (Foto: Instagram @altynbekova_20)

1. Gaji Sabina Altynbekova

Sabina Altynbekova resmi gabung Yogya Falcons pada 30 Oktober 2024. Pengumuman perekrutannya dilakukan Yogya Falcons dengan mengunggah video sang pemain di akun media sosial resmi klub.

Membela Yogya Falcons, berapa gaji yang diterima Sabina Altynbekova? Sayangnya, tidak ada informasi pasti seberapa besar gaji yang akan didapat oleh Sabina di Yogya Falcons. Sebab, gaji pevoli kerap jarang dibocorkan nominal.

Meski begitu, gaji Sabina Altynbekova tetap bisa diperkirakan. Sebab, PBVSI selaku induk bola voli Indonesia memiliki sebuah aturan soal bayaran pemain.

Untuk pemain lokal yang berpengalaman di Timnas Indonesia, mereka akan mendapat gaji sekira Rp75 juta hingga Rp125 juta. Sementara itu, atlet asing yang berpengalaman akan memiliki gaji yang nilainya berkali-kali lipat lebih besar, yakni mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.

 

