Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Jorge Martin yang Ketakutannya Selama Ini Sirna Usai Raih Gelar Juara MotoGP

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |09:30 WIB
Kisah Jorge Martin yang Ketakutannya Selama Ini Sirna Usai Raih Gelar Juara MotoGP
Jorge Martin
A
A
A

KISAH Jorge Martin menarik diulas. Sebab, ketakutannya selama ini sirna usai dirinya berhasil merebut gelar juara MotoGP.

Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, itu memang mengaku dihantui rasa takut jika tak bisa meraih gelar juara dunia MotoGP sebelum dirinya pensiun. Namun, rasa takut itu kini sirna.

Jorge Martin. ig/88jorgemartin

1. Ketakutan Tak Juara MotoGP

Seperti diketahui, Jorge Martin sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2024. Rider berjuluk Martinator itu menyabet gelar tersebut bersama tim satelit Ducati, Pramac Racing.

Jauh sebelum meraih gelar juara dunianya itu, Martin ternyata sempat dihantui rasa takut. Rider asal Spanyol itu takut jika dirinya tidak bisa meraih gelar juara dunia selama berkarier di MotoGP.

“Itu adalah pemikiran yang pernah saya miliki, tetapi saya tidak akan pernah memikirkannya lagi. Saya pernah takut dan berkata: 'Sial, jika suatu hari saya pensiun dan belum memenangkan gelar juara dunia’,” kata Martin, dilansir dari Crash, Selasa (14/1/2025).

“Tepat sekali, rasanya seperti saya belum memenuhi apa yang saya rencanakan. Jadi, sulit bagi saya memikirkan bagaimana saya akan menjalani hidup dengan itu, tetapi pada akhirnya saya telah mencapainya, jadi itu adalah satu keraguan yang terhapus,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177830/pedro_acosta_jadi_satu_satunya_rider_spanyol_di_motogp_2025_yang_belum_pernah_menang-MI51_large.jpg
Pedro Acosta Jadi Satu-satunya Rider Spanyol di MotoGP 2025 yang Belum Pernah Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177815/pedro_acosta_lagi_lagi_harus_gigit_jari_usai_raul_fernandez_jadi_pemenang_di_motogp_australia_2025-e51L_large.jpg
Pedro Acosta Dilangkahi 2 Kompatriotnya Usai Raul Fernandez Menangi MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177771/raul_fernandez-2dhw_large.jpg
Reaksi Raul Fernandez Cetak Sejarah Menang Pertama Kali di MotoGP: Saya Menangis di Balik Helm!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177756/para_pembalap_motogp-7mty_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Digeser Marco Bezzecchi dari 3 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177750/raul_fernandez-saxB_large.jpg
Hasil Race MotoGP Australia 2025: Kejutan! Raul Fernandez Menang Perdana, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177745/marco_bezzecchi-NDFv_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Race MotoGP Australia 2025: Kejutan Hadir saat Marc Marquez Absen?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement