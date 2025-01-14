Kisah Jorge Martin yang Ketakutannya Selama Ini Sirna Usai Raih Gelar Juara MotoGP

KISAH Jorge Martin menarik diulas. Sebab, ketakutannya selama ini sirna usai dirinya berhasil merebut gelar juara MotoGP.

Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, itu memang mengaku dihantui rasa takut jika tak bisa meraih gelar juara dunia MotoGP sebelum dirinya pensiun. Namun, rasa takut itu kini sirna.

1. Ketakutan Tak Juara MotoGP

Seperti diketahui, Jorge Martin sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2024. Rider berjuluk Martinator itu menyabet gelar tersebut bersama tim satelit Ducati, Pramac Racing.

Jauh sebelum meraih gelar juara dunianya itu, Martin ternyata sempat dihantui rasa takut. Rider asal Spanyol itu takut jika dirinya tidak bisa meraih gelar juara dunia selama berkarier di MotoGP.

“Itu adalah pemikiran yang pernah saya miliki, tetapi saya tidak akan pernah memikirkannya lagi. Saya pernah takut dan berkata: 'Sial, jika suatu hari saya pensiun dan belum memenangkan gelar juara dunia’,” kata Martin, dilansir dari Crash, Selasa (14/1/2025).

“Tepat sekali, rasanya seperti saya belum memenuhi apa yang saya rencanakan. Jadi, sulit bagi saya memikirkan bagaimana saya akan menjalani hidup dengan itu, tetapi pada akhirnya saya telah mencapainya, jadi itu adalah satu keraguan yang terhapus,” sambungnya.