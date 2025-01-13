Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

3 Pevoli Cantik di Jakarta Elektrik PLN yang Ternyata Perwira TNI AU, Nomor 1 Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro

Rizky Darmawan , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |19:31 WIB
3 Pevoli Cantik di Jakarta Elektrik PLN yang Ternyata Perwira TNI AU, Nomor 1 Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro
Pevoli Jakarta Electric PLN, Tasya Aprilia Putri. (Foto: Instagram/tasyaapr17)
TERDAPAT tiga pevoli cantik di Jakarta Elektrik PLN yang ternyata berstatus Perwira TNI AU. Dari total 20 pemain yang masuk dalam skuad klub Jakarta Elektrik PLN untuk Proliga 2025 memang ada beberapa pemain yang cukup menarik perhatian.

Pevoli cantik mungkin memang sudah jadi hal yang cukup biasa di cabang olahraga ini. Namun mereka yang termasuk sebagai perwira militer adalah hal yang cukup jarang terjadi, mengingat mereka harus menjalani dua tanggung jawab besar yakni sebagai aparatur negara dan sebagai pemain voli profesional.

Ketiga pevoli cantik dari Jakarta Elektrik PLN ini akan ikut serta meramaikan Proliga 2025. Dimana dalam ajang ini klub voli andalan Ibu Kota itu sangat optimis untuk menjuarainya.

Berikut 3 Pevoli Cantik di Jakarta Elektrik PLN yang Ternyata Perwira TNI AU:

3. Afifah Syahes

Afifah Syahes (Foto: Instagram/@afifah_syahes8)
Afifah Syahes (Foto: Instagram/@afifah_syahes8)

Pevoli cantik di Jakarta Elektrik PLN yang ternyata Perwira TNI AU yang pertama ini lahir pada 30 Oktober 1997. Atlet yang berposisi sebagai opposite ini telah menjadi bagian dari Jakarta Elektrik PLN sejak musim 2024 lalu.

Sebelumnya, wanita cantik ini sempat memperkuat Bandung BJB Tandamata di musim 2023, dan Gresik Petrokimia di tahun 2022.

Tidak hanya aktif di voli, Afifah juga termasuk dalam anggota TNI AU. Membuatnya jadi salah satu kebanggaan penggemar voli asal Sulawesi Tenggara.

 

Halaman:
1 2
