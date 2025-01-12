Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Atlet Bulutangkis Berdarah Indonesia yang Pilih Bela Hong Kong, Nomor 1 Adik Alan Budikusuma!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |10:57 WIB
Ng Ka Long Angus kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

3 atlet bulutangkis berdarah Indonesia yang pilih bela Hong Kong akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya adalah adik dari Alan Budikusuma!

Indonesia memang punya segudang talenta berbakat di dunia bulutangkis. Tak heran, banyak pemain yang menduduki posisi tinggi di ranking BWF.

Kiprah manis juga bisa ditunjukkan sejumlah atlet bulutangkis beradarah Indonesia yang memilh membela negara lain. Siapa saja mereka?

Berikut 3 atlet bulutangkis berdarah Indonesia yang pilih bela Hong Kong:

3. Albertus Susanto Njoto

Albertus Susanto Njoto, Istimewa

Salah satu atlet bulutangkis berdarah Indonesia yang pilih bela Hong Kong adalah Albertus Susanto Njoto. Dia pernah masuk pelatnas PBSI, tetapi akhirnya memutuskan mundur kemudian hijrah ke Hong Kong.

Usai pindah ke Hong Kong, Albertus bisa berkiprah manis. Main di sektor ganda putra, dia bisa merebut sejumlah gelar juara, di antaranya adaFilipina Open 2006, Sydney International 2017, hingga Australia International 2003.

2. Ng Ka Long Angus

Angus Ng Ka Long

Kemudian, ada nama Ng Ka Long Angus. Tunggal putra andalan Hong Kong ini ternyata punya darah Indonesia.

Tepatnya, darah Indonesia mengalir dari nenek ibu Ng Ka Long Angus yang berasal dari Surabaya. Ng Ka Long Angus sendiri sukses berkiprah manis dengan pernah menjuarai Malaysia Masters 2017, Australian International 2015, hingga China International 2014.

 

