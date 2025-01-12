Prediksi Valentino Rossi di MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Siap Tebus Kesalahan!

VALENTINO Rossi sampaikan prediksinya untuk persaingan di MotoGP 2025. Dia menegaskan bahwa Francesco Bagnaia siap tebus kesalahan.

Legenda MotoGP itu mengatakan Ducati akan menjadi tim favorit untuk meraih gelar. Sementara itu, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) diklaim siap memberikan yang terbaik untuk menembus kesalahan musim lalu.

Gelaran MotoGP 2025 akan dimulai sebentar lagi. Ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu akan diawali dari seri MotoGP Thailand di Sirkuit Buriram, Bangkok pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

Para pembalap saat ini sedang mematangkan persiapan menjelang kompetisi itu. Beberapa dari mereka berlatih mandiri dan berkelompok. Mulai dari latihan fisik hingga mengasah kemampuan berkendara.

1. Valentino Rossi Favoritkan Ducati

Valentino Rossi saat ini sedang memantau edisi kedelapan kejuaraan di VR46 Ranch. Kejuaraan ini mempertemukan para pembalap kawakan dari berbagai kompetisi seperti MotoGP, Isle of Man TT, dan Superbike.

Kejuaraan itu sekaligus menjadi tempat para pembalap MotoGP mengasah kemampuan mereka. Seraya memantau para pembalap, Rossi juga memberikan prediksinya untuk MotoGP 2025.

“Di tim resmi Ducati, mereka difavoritkan untuk meraih gelar,” kata Rossi dikutip dari Motosan, Minggu (12/1/2025).