Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Prediksi Valentino Rossi di MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Siap Tebus Kesalahan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |09:59 WIB
Prediksi Valentino Rossi di MotoGP 2025: Francesco Bagnaia Siap Tebus Kesalahan!
Valentino Rossi dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/@vr46academyofficial)
A
A
A

VALENTINO Rossi sampaikan prediksinya untuk persaingan di MotoGP 2025. Dia menegaskan bahwa Francesco Bagnaia siap tebus kesalahan.

Legenda MotoGP itu mengatakan Ducati akan menjadi tim favorit untuk meraih gelar. Sementara itu, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) diklaim siap memberikan yang terbaik untuk menembus kesalahan musim lalu.

Francesco Bagnaia. ig/ducaticorse

Gelaran MotoGP 2025 akan dimulai sebentar lagi. Ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu akan diawali dari seri MotoGP Thailand di Sirkuit Buriram, Bangkok pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.

Para pembalap saat ini sedang mematangkan persiapan menjelang kompetisi itu. Beberapa dari mereka berlatih mandiri dan berkelompok. Mulai dari latihan fisik hingga mengasah kemampuan berkendara.

1. Valentino Rossi Favoritkan Ducati

Valentino Rossi saat ini sedang memantau edisi kedelapan kejuaraan di VR46 Ranch. Kejuaraan ini mempertemukan para pembalap kawakan dari berbagai kompetisi seperti MotoGP, Isle of Man TT, dan Superbike.

Kejuaraan itu sekaligus menjadi tempat para pembalap MotoGP mengasah kemampuan mereka. Seraya memantau para pembalap, Rossi juga memberikan prediksinya untuk MotoGP 2025.

“Di tim resmi Ducati, mereka difavoritkan untuk meraih gelar,” kata Rossi dikutip dari Motosan, Minggu (12/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177359/marco_bezzecchi-L2mU_large.jpg
Hasil Latihan MotoGP Australia 2025: Marco Bezzechi Tercepat, Pengganti Marc Marquez Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177328/marc_marquez_dan_jorge_martin-lqRj_large.jpg
Senasib dengan Marc Marquez, Jorge Martin Juga Harus Absen di MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177311/jack_miller-6LSi_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Australia 2025: Jack Miller Buat Kejutan Jadi Tercepat, Alex Marquez Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177213/simak_jadwal_motogp_2025_hari_ini_di_sirkuit_phillip_island-n7uR_large.jpg
Jadwal MotoGP 2025 Hari Ini: Tak Ada Marc Marquez, Francesco Bagnaia Menggila di Latihan Bebas MotoGP Australia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177215/marc_marquez_disebut_akan_absen_hingga_motogp_portugal_2025_atau_seri_ke_21_musim_ini-Si2l_large.jpg
Imbas Kecelakaan di Sirkuit Mandalika, Dokter MotoGP Sebut Marc Marquez Bakal Absen hingga Seri Ke-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177254/michele_pirro_ditunjuk_ducati_lenovo_untuk_menggantikan_marc_marquez_di_motogp_australia_2025-oN2X_large.jpg
Gantikan Marc Marquez, Michele Pirro Anggap MotoGP Australia 2025 Istimewa
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement